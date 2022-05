Một nghiên cứu về Covid-19 đáng chú ý của sinh viên VN được công bố quốc tế

Một nghiên cứu về dự báo Covid-19 bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của sinh viên Việt nam được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế hạng Q1.



Nam sinh Việt lọt top 50 sinh viên xuất sắc toàn cầu

Sinh viên Nguyễn Quang Đức (phải) tham dự AI Summit 2020 tại TP.HCM. Ảnh: NVCC



Nghiên cứu dự báo về dịch Covid-19



Tạp chí Scientific Reports của Nhà xuất bản Springer Nature đã chấp thuận đăng bài viết của nhóm sinh viên ĐH Quốc gia TP.HCM về nghiên cứu dự báo Covid-19 bằng AI vào ngày 26.4. Bài báo được công bố trên tạp chí quốc tế hạng Q1 này có tựa đề “BeCaked - An Explainable Artificial Intelligence Model For Covid-19 Forecasting” (tạm dịch là BeCaked - Mô hình trí tuệ nhân tạo với khả năng tự giải thích để dự báo Covid-19).



Các sinh viên tham gia nghiên cứu gồm: Nguyễn Quang Đức, Nguyễn Hồ Quang (Khoa Khoa học và kỹ thuật máy tính Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) và Võ Quang Nghĩa (khoa y, ĐH Quốc gia TP.HCM). Các sinh viên thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn các giảng viên Trường ĐH Bách khoa TP.HCM và Trường ĐH Y dược TP.HCM. Ở thời điểm viết bài báo này, Nguyễn Quang Đức đang là sinh viên năm thứ 2 và Nguyễn Hồ Quang mới đang học năm thứ nhất ĐH.



Chia sẻ về nghiên cứu này, Nguyễn Quang Đức, tác giả chính của bài báo, cho biết nghiên cứu của hệ thống BeCaked thực hiện bằng cách thu thập dữ liệu thực tế về tình hình dịch bệnh được công bố công khai từ các nguồn đáng tin cậy. Từ đó, mô hình áp dụng các kỹ thuật AI tiên tiến dựa trên kỹ thuật học sâu để suy ra các thông số nội tại của dịch bệnh, chẳng hạn như tần số lây nhiễm trực tiếp và gián tiếp. Các thông số này thường phải do các chuyên gia y tế suy luận từ dữ liệu thực tế. Tuy nhiên, khi dữ liệu thu thập được lớn và cập nhật liên tục thì việc con người suy luận các thông số này là rất khó khăn.



“Do đó, hệ thống BeCaked tự động suy luận các thông số này và áp dụng để tiên đoán tình dịch bệnh trong tương lai gần”, Quang Đức nhấn mạnh.





Nguyễn Hồ Quang tham gia nghiên cứu này khi còn là sinh viên năm nhất. Ảnh: NVCC



Ngoài ra, khả năng suy luận các thông số của BeCaked có thể giúp giới chuyên gia và nhà hoạch định chính sách giải thích được nguyên nhân của tình hình dịch bệnh và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp. Kết quả thí nghiệm với dữ liệu thật cho thấy BeCaked có độ chính xác rất cao, đặc biệt nếu so với các công trình tương tự được công bố trên thế giới.



Được thành lập năm 2011, Scientific Reports là tạp chí đa ngành chuyên xuất bản các bài báo về khoa học tự nhiên, được xếp loại Q1 của Nhà xuất bản Springer Nature. Scientific Reports nằm trong top 10 những tạp chí đa ngành uy tín nhất do Tổ chức SCImago đánh giá dựa trên những đóng góp của nó vào cộng đồng khoa học.



Từ một bài tập lớn đến chuyển giao công nghệ



Điểm đặc biệt của bài báo này còn ở xuất phát điểm nghiên cứu. Theo đó, nghiên cứu này bắt đầu từ một bài tập lớn trong môn học mô hình hóa toán học trong chương trình học năm thứ 2 của Quang Đức. Bài tập này yêu cầu sinh viên nghiên cứu các môn hình học máy để giải hệ động lực học SIRD để dự đoán dịch Covid-19. Đức đã phát triển ra một mô hình học máy có khả năng tích hợp trực tiếp hệ động lực học SIRD và đạt được một số kết quả khá tốt.



Sau khi phát triển thành mô hình dự báo có hệ suất tốt, Đức đã dự thi và giành giải thưởng một số cuộc thi như: Top 50 Dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo TP.HCM 2020, giải nhất lĩnh vực công nghệ sinh học - y sinh cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka năm 2020… Nghiên cứu này còn được nâng cấp và chuyển giao cho Sở Y tế TP.HCM trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp vào nửa cuối năm ngoái. Kết quả dự đoán số ca mắc bệnh, nhiễm bệnh, tử vong có độ chính xác đến 98%.





Võ Quang Nghĩa (sinh viên Khoa Y ĐH Quốc gia TP.HCM) là một thành viên trong nhóm nghiên cứu. Ảnh: NVCC



Chưa dừng lại ở đó, với sự hướng dẫn của các thầy cùng sự tham gia của những thành viên nghiên cứu khác, Đức đã hoàn thành bài đăng vào tháng 4.2021. Sau một năm bình duyệt, bài báo được chấp nhận đăng trên Tạp chí Scientific Reports. “Ngoài dự báo dịch bệnh, nghiên cứu này còn có thể áp dụng vào một số lĩnh vực khác”, tác giả chính bài báo chia sẻ.



Khi chia sẻ với PV Thanh Niên, Nguyễn Quang Đức cho biết đã bắt tay vào làm luận văn tốt nghiệp. Trước đó, Đức có 3 năm liên tục là sinh viên giỏi. Khi học phổ thông, Đức còn giành nhiều giải thưởng quan trọng ở lĩnh vực toán học như: giải nhất toán kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12, Huy chương vàng Olympic 30.4 năm lớp 10, giải nhất Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm lớp 12… Trước khi công bố nghiên cứu trên Tạp chí Scientific Reports của Nhà xuất bản Springer Nature, Đức đã có 2 bài đăng trên tạp chí trong và ngoài nước khác.



Theo Hà Ánh (TNO)