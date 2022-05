Gia Lai đang triển khai 29 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp

(GLO)- Ngày 13-5, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai có Công văn thông tin đến các sở, ban, ngành, địa phương về các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh đang triển khai thực hiện.





Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kỳ Anh

Theo đó hiện tại, Sở KH&CN đang quản lý, triển khai 29 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh do Bộ KH&CN và UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó có 2 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình Quỹ gen: Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây xoay (Dialium cochinchiensis Pierre) tại Tây Nguyên và Nghiên cứu bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững nguồn gen Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack) tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc, triển khai tại huyện Kbang và Mang Yang.



Có 4 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 tại các huyện: Kbang, Chư Pưh, Đak Đoa, Chư Păh.



Có 22 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đang được triển khai tại huyện Kbang, Kông Chro, Mang Yang, Krông Pa, Phú Thiện, Ia Pa, Chư Sê, Chư Pưh, Đak Đoa, Đức Cơ, thị xã Ayun Pa, An Khê, TP. Pleiku và trong phạm vi toàn tỉnh.



Có 1 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở là Dự án Tiếp nhận và ứng dụng Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học Bio Grow phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh chủ trì thực hiện tại TP. Pleiku và huyện Chư Păh.



Phụ lục danh mục nhiệm vụ KH&CN triển khai trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố





KIỀU PHAN