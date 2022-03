Sở Giao thông-Vận tải Gia Lai thông báo đường dẫn các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3, 4

(GLO)- Ngày 17-3, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Gia Lai có Thông báo về triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ bưu chính công ích và Tổng đài 1022.





Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, Sở Giao thông-Vận tải thông báo đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép vận tải đường bộ, giấy phép liên vận quốc tế của 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hoạt động vận tải quốc tế trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia tại địa chỉ http://vnsw.gov.vn hoặc trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông-Vận tải tại địa chỉ http://qlvt1.mt.gov.vn//. 9 thủ tục hành chính vận tải khác thực hiện tại địa chỉ http://qlvt.mt.gov.vn/ và https://dichvucong.gov.vn/.



Địa chỉ các thủ tục hành chính còn lại thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gồm 19 thủ tục): cấp đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông-Vận tải cấp thực hiện tại https://dichvucong.mt.gov.vn; lĩnh vực kết cấu hạ tầng, an toàn giao thông thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.mt.gov.vn; lĩnh vực thủy nội địa thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.mt.gov.vn.



Thủ tục hành chính cấp đổi giấy phép lái xe quốc tế cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Sở Giao thông-Vận tải các tỉnh, thành: Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang; Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang và Long An thực hiện tại địa chỉ http://dichvucong.gplx.gov.vn:8000/faces/registration/home.xhtml; lĩnh vực kết cấu hạ tầng thực hiện tại địa chỉ https://dichvucong.mt.gov.vn.



Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp qua bưu chính công ích để tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích nếu có vướng mắc, có thể liên hệ để được hỗ trợ, hướng dẫn tại: Bộ Giao thông-Vận tải (hotline:1900.0318-(024) 38222.2979); Sở Giao thông-Vận tải (về thủ tục hành chính vận tải 0269.3838.236; các thủ tục hành chính còn lại 0269.3828.238); hoặc liên hệ Tổng đài phục vụ hành chính công tỉnh (điện thoại: 02693.888.222); Tổng đài 1022 tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú hoặc địa chỉ theo yêu cầu.



Danh sách 19 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Giao thông-Vận tải



Danh sách mức thu phí và lệ phí dịch vụ công mức độ 3, 4 của Sở Giao thông-Vận tải





KIỀU PHAN