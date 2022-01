Vaccine tăng cường dạng hít của Trung Quốc tạo kháng thể gấp 11 lần

Vaccine tăng cường dạng hít của CanSino Trung Quốc tạo kháng thể gấp 7-11 lần so với vaccine mũi ba của Sinovac.

Thử nghiệm vaccine tăng cường dạng hít của CanSino. Ảnh: CCTV

SCMP đưa tin, một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra rằng vaccine COVID-19 tăng cường dạng hít của hãng CanSino tạo ra mức độ phản ứng miễn dịch cao hơn cho những người được tiêm hai mũi Sinovac so với liều thứ ba của vaccine Sinovac.

Những người tham gia nghiên cứu dùng vaccine tăng cường CanSino cho thấy “phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn nhiều” - cao hơn gần 7 đến 11 lần so với mũi ba vaccine Sinovac. Nghiên cứu được tiến hành trên 420 người và chưa được bình duyệt ngang hàng.

Nhóm nghiên cứu cho hay, kết quả chỉ ra “một chiến lược vaccine tăng cường tiềm năng” cho những người đã tiêm vaccine COVID-19 bất hoạt. Kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng Preprints của tạp chí y khoa danh tiếng The Lancet vào tuần trước.

Hãng CanSino có trụ sở tại Thiên Tân cho biết phương pháp điều trị COVID-19 không dùng kim tiêm, không xâm lấn nhằm mục đích cung cấp sự bảo vệ nhanh chóng, thường xuyên, dễ dàng, trên quy mô lớn.

Chiến dịch tiêm chủng hàng loạt của Trung Quốc chủ yếu dựa vào vaccine bất hoạt được phát triển trong nước từ Sinopharm và Sinovac - cả hai đều được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Trung Quốc vẫn chưa chấp thuận việc tiêm vaccine khác loại, hoặc sử dụng một loại vaccine khác với phác đồ ban đầu. Nếu được chấp thuận, vaccine dạng hít của CanSino là sản phẩm có nhiều khả năng được sử dụng nhất vì đây là vaccine COVID-19 không bất hoạt duy nhất được phê duyệt để sử dụng trong nước - điều kiện tiên quyết để trộn và kết hợp vaccine.



Vaccine dạng hít thuận lợi hơn cho người dùng, đặc biệt với những người sợ tiêm. Ảnh: CCTV

Nhưng sản phẩm sẽ cần phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng để được phê duyệt. Một thử nghiệm giai đoạn cuối trên người với 13.000 người tham gia đã được đăng ký trên cơ sở dữ liệu ClinicalTrials.gov vào tháng trước.

Thử nghiệm sẽ đánh giá cách vaccine dạng hít bảo vệ khỏi bệnh đang phát triển và bệnh nặng, và nghiên cứu chính dự kiến ​​sẽ kết thúc vào tháng 4.

WHO đã đề xuất rằng các quốc gia sử dụng vaccine bất hoạt đã được cơ quan này phê duyệt cho liều đầu tiên, sau đó sử dụng vaccine mRNA hoặc vaccine vector cho liều thứ hai hoặc liều tăng cường để cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn.

Vaccine bất hoạt sử dụng vật chất chết từ virus để kích hoạt hệ miễn dịch, trong khi vaccine của CanSino sử dụng vector siêu vi khuẩn để phân phối kháng nguyên virus và kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Vaccine được tiêm tạo ra các phản ứng miễn dịch không nhắm mục tiêu cụ thể vào vùng lây nhiễm của mầm bệnh. Nhưng vaccine dạng hít bắt chước sự lây nhiễm tự nhiên của virus và nhắm vào các bề mặt niêm mạc - mũi, họng và phổi, nơi xâm nhập của mầm bệnh - để tạo ra phản ứng miễn dịch tại chỗ.

Nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát hiện ít trường hợp tác dụng phụ hơn ở các nhóm dùng vaccine tăng cường dạng hít, chủ yếu là mệt mỏi, đau đầu và sốt. Một số người bị khô miệng và đau họng.

Nghiên cứu cho thấy vaccine tăng cường dạng hít có khả năng tạo kháng thể trung hòa cao đối với biến thể Delta - gấp ba lần so với tiêu chuẩn quốc tế của WHO - trong khi vaccine tăng cường của Sinovac thấp hơn 20% so với tiêu chuẩn.

Khi so sánh với liều thứ ba của Sinovac, vaccine tăng cường của CanSino cho thấy khả năng trung hòa chéo cao hơn 18-24 lần đối với biến thể Delta 28 ngày sau khi dùng.