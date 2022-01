Triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

(GLO)- Chiều 18-1, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung ương. Dự hội nghị còn có Đại tướng Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thông tin: Hiện nay, đã có 23 bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, công bố 6.673 bộ thủ tục hành chính, trong đó có 3.435 dịch vụ công trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Thiên Di

Theo lộ trình của đề án, trong quý I-2022 sẽ hoàn thành kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo; hoàn thành tổ chức tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế; hoàn thành việc đưa lên mức độ 3, mức độ 4 đối với 14/25 thủ tục hành chính thiết yếu liên quan đến người dân.

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu đạt trên 40 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNEID) và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Đảm bảo 100% các giao dịch của Công dân số được định danh, ký số, xác thực, các hợp đồng điện tử được định danh, ký số. Đến giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đạt trên 60 triệu tài khoản người dùng trên ứng dụng VNEID và xây dựng hệ sinh thái cung cấp dịch vụ công, dịch vụ thương mại điện tử, nền tảng thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích nổi bật của Bộ Công an, các bộ, ngành địa phương khi triển khai đề án trong 2 năm qua. Tuy nhiên, qua thực tiễn phòng-chống dịch Covid-19 đã bộc lộ nhiều điểm yếu trong quá trình triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, Tổ công tác triển khai Đề án của Chính phủ xây dựng kế hoạch chi tiết, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của đề án theo lộ trình; các địa phương khẩn trương thành lập Tổ công tác triển khai đề án để có sự đồng bộ việc lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp để đề án thành công; các bộ, ngành rà soát những đề án đã triển khai nhưng không mang lại hiệu quả; Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tiếp tục chủ trì phối hợp với địa phương, các bộ, ngành khác cần nỗ lực hơn nữa trong các năm tiếp theo để triển khai thành công đề án, hướng tới công dân số, Chính phủ số.