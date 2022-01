Thuốc chữa ung thư Keytruda có thể hỗ trợ điều trị hiệu quả HIV

Một nghiên cứu quốc tế đã phát hiện bằng chứng về việc Keytruda có thể đảo ngược khả năng ẩn náu của virus trong tế bào của người nhiễm HIV đang điều trị bằng thuốc chống virus retro.



Khi một tế bào miễn dịch đang nghỉ ngơi bị nhiễm HIV tiềm ẩn được kích hoạt trở lại, tế bào bắt đầu tạo ra các virion HIV (màu đỏ) nảy chồi và giải phóng ra khỏi tế bào (màu xanh lam). Nguồn: statnews.com

Một nghiên cứu mới cho thấy thuốc chữa ung thư Keytruda do Merck & Co Inc sản xuất có thể đẩy virus khỏi các tế bào miễn dịch, mở ra hướng đi mới trong điều trị bệnh nhân nhiễm HIV.

Kết luận trên được đưa ra sau khi các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu về phương pháp sử dụng thuốc chữa ung thư Keytruda để điều trị cho những bệnh nhân nhiễm HIV mắc ung thư.

Nghiên cứu có sự tham gia của 32 người vừa bị ung thư vừa nhiễm HIV và được thực hiện qua Trung tâm Nghiên cứu ung thư Fred Hutchinson ở Seattle (Mỹ).

Những người tham gia cũng được điều trị bằng các thuốc kháng virus hiệu quả trong việc chống HIV.

Nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Science Translational Medicine số ra ngày 26/1.

Các phương pháp điều trị bằng thuốc chống virus retro hiện nay cho phép nhiều bệnh nhân nhiễm virus HIV có cuộc sống bình thường, song các loại thuốc này lại không hoàn toàn tiêu diệt hết virus trong cơ thể.

Lượng virus còn lại trong cơ thể đồng nghĩa rằng các bệnh nhân sẽ không bao giờ thực sự khỏi bệnh.

Keytruda là loại kháng thể đơn dòng được bào chế để giúp hệ miễn dịch trong cơ thể chống ung thư thông qua việc chặn protein PD-1 mà các khối u sử dụng để xâm nhập vào các tế bào miễn dịch.

Cơ chế hoạt động của thuốc bao gồm việc thả các phanh phân tử, hoặc tạo ra các chốt chặn, cho phép các tế bào miễn dịch nhận biết và tấn công các tế bào ung thư tương tự như cách chúng chống lại lây nhiễm do virus hoặc vi khuẩn gây ra.

Qua đánh giá các mẫu máu thu thập từ các ứng viên nghiên cứu trước và sau khi điều trị bằng Keytruda, Giáo sư Sharon Lewin, Giám đốc Viện Truyền nhiễm và Miễn dịch Peter Doherty tại Melbourne, Australia khẳng định Keytruda có khả năng tác động đến ổ virus HIV.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục xem xét các mẫu này để hiểu được cách thức Keytruda thay đổi phản ứng miễn dịch với HIV.

Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng thuốc sẽ thúc đẩy hệ miễn dịch tiêu diệt các tế bào nhiễm HIV tương tự như cơ chế tấn công các tế bào ung thư.