Pháp duyệt vaccine của Novavax, Brazil tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi

Vaccine ngừa COVID-19 của Novavax, giúp giảm tới 90% các triệu chứng, có thể sử dụng để tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, với khoảng cách giữa liều thứ nhất và liều thứ hai là 3 tuần.



Vaccine tăng cường dạng hít của Trung Quốc tạo kháng thể gấp 11 lần

Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị Covid-19

Một điểm xét nghiệm nhanh COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 23/12/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)



Ngày 14/1, Cơ quan Y tế quốc gia Pháp (HAS) đã chính thức phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 của công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ.



Theo HAS, dữ liệu từ các nghiên cứu khác nhau cho thấy vaccine Nuvaxovid có hiệu quả cao, giúp giảm tới 90% các triệu chứng và có thể ngăn ngừa bệnh nặng lên đến gần 100%.



Loại vaccine này có thể sử dụng để tiêm cho những người từ 18 tuổi trở lên, với khoảng cách giữa liều thứ nhất và liều thứ hai là 3 tuần.



HAS cho biết thêm vaccine Novaxovid có thể sử dụng cho những người chưa tiêm liều vaccine nào hoặc không thể tiêm vaccine theo công nghệ mRNA. Dự kiến, Pháp sẽ nhận lô vaccine Novaxovid đầu tiên vào cuối tháng Một, theo đó nước này có thể triển khai tiêm từ tháng Hai tới.



Theo kế hoạch, Pháp sẽ nhận được 3,2 triệu liều vaccine Novaxovid trong quý 1/2022.



Đến nay, Pháp đã cấp phép lưu hành 5 loại vaccine của các hãng Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson và Novavax.



Ngày 14/1, Brazil đã bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi sau khi được giới chức y tế nước này cấp phép cách đây một tháng. Theo đó, hơn 20 triệu trẻ em tại Brazil đủ điều kiện để tiêm vaccine, miễn là có sự đồng ý của phụ huynh.



Brazil sử dụng vaccine của hãng Pfizer/BioNTech để tiêm cho nhóm đối tượng này. Những người bản địa và trẻ em có nguy cơ cao là những nhóm ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19.



Theo số liệu chính thức của Bộ Y tế Brazil, hơn 300 trẻ em từ 5-11 tuổi đã tử vong vì COVID-19, trong tổng số khoảng 620.000 người không qua khỏi vì đại dịch tại nước này.



Số ca nhiễm mới tại Brazil đã tăng mạnh kể từ khi biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 xuất hiện vào cuối tháng 11/2021.



Ngày 14/1, Brazil ghi nhận 112.286 ca nhiễm mới, gần bằng mức kỷ lục (115.228 ca) ghi nhận ngày 23/6/2021, thời điểm nước này chao đảo vì làn sóng thứ 3 của đại dịch.

Theo Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)