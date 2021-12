Tin vui đi kèm cảnh báo quan trọng về biến thể Omicron

Một nghiên cứu của chính phủ Anh kết luận biến thể Omicron dường như ít nghiêm trọng hơn nhưng lại dễ lây lan hơn bất kỳ chủng Covid-19 nào khác.





Tạp chí Bloomberg dẫn nguồn nghiên cứu ngày 23-12 của Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh (UKHSA) cho biết những người nhiễm biến thể Omicron có tỉ lệ nhập viện thấp hơn 50% - 70% so với người mắc biến thể Delta. Ngoài ra, tỉ lệ cấp cứu của bệnh nhân mắc Omicron cũng thấp hơn 31% - 45% so với người mắc Delta.



Dữ liệu trên được công bố cùng với một cảnh báo quan trọng: Trong khi mũi tiêm tăng cường cải thiện khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron, hiệu quả của nó bắt đầu giảm nhanh hơn so với Delta và thấp hơn từ 15% - 25% bắt đầu từ tuần thứ 10 sau liều thứ 3.



Cũng theo cảnh báo của UKHSA, biến thể Omicron dễ lây lan đến mức nó vẫn có thể làm tăng đáng kể số lượng người bệnh nặng.





Các phát hiện trên được xây dựng dựa trên những nghiên cứu được công bố một ngày trước đó, với các đánh giá tương tự về nguy cơ nhập viện thấp hơn của người mắc Omicron. Đây là sự trấn an hiếm có đối với một biến thể có khả năng lây nhiễm nhanh hơn cả Delta.



Vào ngày 22-12, các nhà nghiên cứu ở Scotland phát hiện biến thể Omicron gây ra tỉ lệ nhập viện ít hơn khoảng 2/3 so với Delta. Tương tự, một nghiên cứu khác của Trường Cao đẳng Hoàng gia London cho thấy tỉ lệ bệnh nhân mắc Omicron có nguy cơ phải nằm viện ít nhất một đêm cũng thấp hơn gần một nửa so với người mắc Delta.



Một tin tức lạc quan khác cũng vừa được hãng dược phẩm AstraZeneca công bố. Họ khẳng định mũi vắc-xin Covid-19 thứ 3 của hãng tăng cường đáng kể các kháng thể trung hòa chống lại Omicron.



