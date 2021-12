SAGE: Biến thể Omicron có thể lây truyền nhanh trong không khí

Các nhà khoa học trên toàn cầu lo ngại số lượng đột biến có thể khiến biến thể Omicron lây truyền nhanh hơn trong không khí.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Nhóm Cố vấn Khoa học về Các trường hợp Khẩn cấp của Anh (SAGE), cho biết biến thể Omicron "có thể cho thấy nhiều khả năng lây truyền qua không khí nhanh hơn", theo Daily Mail.

Tuy nhiên, còn quá sớm để có dữ liệu chắc chắn về mức độ nghiêm trọng của bệnh do nhiễm Omicron, SAGE cho biết, theo Daily Mail.

Trước đó, Omicron, lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi, được một chuyên gia sức khỏe hàng đầu mô tả là biến thể "đáng lo ngại".



Biến thể Omicron có thể lây truyền nhiều hơn trong không khí, các nhà khoa học cảnh báo. Ảnh: Shutterstock

Các nhà khoa học trên toàn cầu lo ngại rằng số lượng đột biến của Omicron có thể khiến nó có khả năng lây truyền cao và làm cho vắc xin kém hiệu quả hơn.

Nó khác với các biến thể khác như thế nào?

Biến thể Omicron đã được xác định là có 30 đột biến khác nhau, nhiều gấp đôi so với biến thể Delta.

Các đột biến có thể làm cho biến thể dễ lây truyền hơn và tránh được sự bảo vệ do nhiễm bệnh trước đây hoặc tiêm chủng mang lại.

Hiện các nhà khoa học vẫn chưa rõ biến thể Omicron có kháng lại vắc xin hay không, và có làm tăng nguy cơ mắc bệnh nặng, nhập viện hoặc tử vong hay không. Đây là điều quan trọng nhất.



Các nhà khoa học tin rằng vắc xin vẫn giúp giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong trước biến thể mới. Ảnh: Shutterstock

Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid tiết lộ rằng, vào ngày 15.12, các nhà khoa học Anh có thể biết thêm nhiều điều về cách thức hoạt động của Omicron.

Ông Sajid Javid nói thêm rằng các dấu hiệu ban đầu cho thấy biến thể Omicron "có thể dễ lây truyền hơn biến thể Delta, và các loại vắc xin hiện tại có thể kém hiệu quả hơn đối với nó".

Nhưng ông Sajid Javid cho biết mặc dù biến thể Omicron "có khả năng thoát khỏi một phần miễn dịch", các nhà khoa học tin rằng vắc xin sẽ vẫn giúp giảm tỷ lệ việc nhập viện và tử vong.

Một nhóm tiên phong gồm các nhà khoa học của WHO đã đến Nam Phi để nghiên cứu về Omicron.

Nhóm nhà khoa học WHO xác nhận rằng "bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể tăng nguy cơ tái nhiễm vì biến thể Omicron".

Về nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng, WHO cho biết: "Tỷ lệ nhập viện ngày càng tăng ở Nam Phi, nhưng có thể là do tổng số người nhiễm bệnh ngày càng tăng, chứ không hẳn là do nhiễm Omicron".

Họ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để xem liệu vắc xin có còn hiệu quả đối với biến thể Omicron không, theo Daily Mail.