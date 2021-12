Phát hiện mới về biến thể Omicron và Delta

Một nghiên cứu mới ở Nam Phi cho biết, những người bị nhiễm biến thể Omicron có thể được tăng cường khả năng bảo vệ miễn dịch chống lại biến thể Delta.

Điểm xét nghiệm COVID-19 ở New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Ý nghĩa quan trọng

Kết quả là, biến thể Omicron có thể thay thế Delta, theo nghiên cứu nhỏ được các nhà khoa học Nam Phi công bố trong tuần này.

Phát hiện này có thể có ý nghĩa quan trọng với các quốc gia như Mỹ, nơi tình trạng nhiễm biến thể Omicron đang tăng nhanh nhưng biến thể Delta vẫn còn phổ biến.

“Những kết quả này phù hợp với việc Omicron thay thế biến thể Delta, vì nó có thể tạo ra khả năng miễn dịch vô hiệu hóa Delta khiến cho khả năng tái nhiễm Delta ít hơn" - nhóm nhà khoa học do chuyên gia Khadija Khan tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi, nêu trong báo cáo nghiên cứu.

Theo kết quả nghiên cứu này, nếu Omicron thay thế Delta và lây nhiễm nhẹ hơn so với các biến thể trước đây, thì “tỉ lệ mắc COVID-19 nặng sẽ giảm xuống và sự lây nhiễm có thể chuyển sang ít gây ảnh hưởng đến cá nhân và xã hội hơn”.

Biến thể Omicron lần đầu tiên được Nam Phi và Botswana xác định vào tháng 11.

Nghiên cứu mà các nhà khoa học Nam Phi vừa công bố đã theo dõi 13 người, với 11 người trong số họ đã bị nhiễm biến thể Omicron. Bảy trong số những người tham gia nghiên cứu đã tiêm vaccine COVID-19: 3 người tiêm 2 liều Pfizer/BioNTech và 4 người đã tiêm vaccine Johnson & Johnson.

Phản ứng kháng thể của những người nhiễm Omicron dường như tăng khả năng bảo vệ khỏi biến thể Delta hơn gấp 4 lần trong vòng 2 tuần sau khi những người tham gia đăng ký vào nghiên cứu. Những tình nguyện viên này cũng cho thấy khả năng ngăn chặn tái nhiễm Omicron của các kháng thể tăng gấp 14 lần.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, vẫn chưa rõ việc tăng cường khả năng bảo vệ là do kháng thể do Omicron, do tiêm chủng hay miễn dịch từ một lần lây nhiễm trước đó. Những cá nhân được tiêm chủng chứng tỏ có khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn.

Hệ thống y tế vẫn chịu sức ép

Tại Mỹ, tuần trước, Omicron chiếm 58% các ca COVID-19 được giải trình tự trong khi Delta là 41%, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Tỉ lệ nhập viện ở Mỹ tăng cao trong mùa thu do biến thể Delta thúc đẩy đa làm căng thẳng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở một số bang. Hơn 70.000 người ở Mỹ đang nhập viện vì COVID-19, tăng 3% trong tuần qua, theo mức trung bình 7 ngày từ Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Mỹ, tính đến ngày 27.12.

Biến thể Omicron rất dễ lây lan đang thúc đẩy tăng các ca nhiễm COVID-19. CNBC phân tích dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins và nhận thấy Mỹ báo cáo trung bình hơn 237.000 ca mắc mới hàng ngày trong khoảng thời gian 7 ngày tính đến 27.12, tăng 66% so với tuần trước đó.

Những nghiên cứu trong thế giới thực từ Nam Phi và Vương quốc Anh cho thấy, những người bị nhiễm Omicron phát bệnh nhẹ hơn so với Delta.

Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh phát hiện những người bị nhiễm Omicron có nguy cơ phải nhập viện thấp hơn từ 50% đến 70% so với Delta. Tuy nhiên, cơ quan của Anh lưu ý kết quả là “sơ bộ và không chắc chắn cao” do số lượng nhỏ ca nhập viện do Omicron vào thời điểm diễn ra nghiên cứu, không đo lường được trường hợp lây nhiễm trước đó và do Omicron chưa lưu hành mạnh ở những nhóm tuổi lớn hơn và dễ bị tổn thương hơn.

Các nhà khoa học Nam Phi phát hiện những người bị nhiễm Omicron ít có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn 70% so với những người nhiễm Delta. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý, nghiên cứu này có những hạn chế do thông tin giới hạn về tình trạng tiêm chủng và khả năng miễn dịch rộng rãi từ lây nhiễm trước đó.

Các nhà dịch tễ học cảnh báo, ngay cả khi Omicron ít nghiêm trọng hơn biến thể Delta, lây nhiễm do biến thể này vẫn có thể tăng sức ép cho hệ thống y tế vì Omicron lây nhiễm nhanh hơn Delta.

Tổ chức Y tế Thế giới lưu ý, Omicron đang lây lan nhanh hơn bất kỳ biến thể COVID-19 nào trước đây. Một nghiên cứu từ Hong Kong (Trung Quốc) chỉ ra, Omicron nhân lên nhanh hơn 70 lần trong đường thở của con người, nhưng nhiễm trùng ở phổi ít nghiêm trọng hơn.