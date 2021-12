Nhà dịch tễ học Australia: Omicron ít độc lực hơn so với Delta

Theo nhà dịch tễ học hàng đầu Australia, ông Tony Blakely, mức độ độc lực của biến thể Omicron ít hơn từ 10-50% so với biến thể Delta và mức độ này có thể giảm hơn nữa nhờ tiêm mũi vaccine tăng cường.



Chuyên gia về vi rút: Người nhiễm Covid-19 trong 6 tháng được bảo vệ trước Omicron

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Melbourne, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Trong chương trình phát thanh 3AW Breakfast của Australia, nhà dịch tễ học hàng đầu của Australia, ông Tony Blakely nhận định biến thể Omicron ít độc lực hơn (tức là ít khả năng gây bệnh nặng hơn) so với biến thể Delta.



Theo ông Blakely thuộc Đại học Melbourne, biến thể Omicron ít độc lực hơn từ 10-50% so với biến thể Delta. Ông nói: "Tôi cho rằng mức độ độc lực của biến thể Omicron hoàn toàn thấp."



Chuyên gia này cũng cho biết đã tiến hành theo dõi mọi dữ liệu về biến thể này của các nước trên thế giới và phát hiện rằng không có sự gia tăng tỷ lệ nhập viện của bệnh nhân mắc COVID-19 do biến thể Omicron ở Anh, Mỹ cũng như ở bang New South Wales của Australia. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng hiện vẫn còn khá sớm để khẳng định biến thể Omicron có độc lực vừa phải.



Theo chuyên gia Blakely, mức độ độc lực của biến thể Omicron ít hơn từ 10-50% so với biến thể Delta và mức độ này có thể giảm hơn nữa nhờ tiêm mũi vaccine tăng cường.



Về mức độ lây nhiễm của biến thể, nhà dịch tễ học hàng đầu Australia cho rằng Omicron có tốc độ lây lan nhanh, viện dẫn số ca nhiễm biến thể Omicron ở bang New South Wales và Victoria của Australai đã lên tới 10.000-15.000 ca/ngày. Tuy nhiên, ông cho rằng hệ thống y tế sẽ không phải "gồng mình" điều trị cho các bệnh nhân COVID-10 do biến thể Omicron như đối với bệnh nhân nhiễm biến thể Delta.



Ông khuyến cáo rằng người dân nên đeo khẩu trang trong những không gian kín.

Theo Minh Châu (TTXVN/Vietnam+)