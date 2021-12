Con chip cấy vào não người của Elon Musk đang chờ phê duyệt

Tỉ phú, doanh nhân công nghệ Elon Musk một lần nữa hé lộ kế hoạch thử nghiệm chip cấy não Neuralink trên người.

Elon Musk thuyết trình về thử nghiệm Neuralink. Ảnh: AFP

Phát biểu tại một sự kiện do Wall Street Journal tổ chức vào đầu tuần này, Elon Musk cho biết, thiết bị cấy ghép não, đã được sử dụng thành công trên động vật như lợn và khỉ, sẽ sẵn sàng để thử nghiệm trên người thật vào năm tới.

“Neuralink hiện hoạt động tốt ở khỉ. Chúng tôi thực sự đang tiến hành rất nhiều thử nghiệm và xác nhận rằng, nó rất an toàn và đáng tin cậy. Thiết bị Neuralink có thể được tháo ra một cách an toàn” - ông nói.

Elon Musk hy vọng thiết bị này sẽ hoạt động tốt khi thử nghiệm trên cơ thể tình nguyện viên, những người bị chấn thương tủy sống hoặc tứ chi, vào năm tới sau khi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận.

Trong tweet đăng ngày 7.12, Elon Musk nói thêm rằng, công ty hy vọng thiết bị này sẽ giúp thay thế các tế bào thần kinh não "bị lỗi" hoặc "bị khuyết". Tỉ phú công nghệ Mỹ cũng lưu ý, nhiều bệnh về thể chất "có thể được giải quyết chỉ bằng cách bắc cầu tín hiệu giữa các tế bào thần kinh hiện có".

Ông cũng nói rằng, các quy tắc của FDA không phải là một trở ngại lớn, vì các tiêu chuẩn riêng của Neuralink để cấy thiết bị lên con người "về cơ bản là cao hơn" so với những gì cơ quan liên bang yêu cầu. Điều này cho thấy, sự chậm trễ trong việc thử nghiệm có thể là lý do kỹ thuật chứ không phải do quy định.

Là một trong số các dự án gây tranh cãi của tỉ phú giàu nhất thế giới, cấy ghép Neuralink là cấy ghép các thiết bị trực tiếp vào não để bù đắp cho các chấn thương thần kinh hoặc tủy sống dẫn đến tàn tật. Sau khi công bố thử nghiệm trên lợn vào năm ngoái, con chip này đã được thử nghiệm thành công trên một con khỉ macaque chín tuổi vào tháng 4.