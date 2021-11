Lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon "made in Vietnam" là ngày 9/11

Ngày 6/11, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) thông báo, lịch phóng mới của vệ tinh NanoDragon “made in Vietnam” cùng 8 vệ tinh nhỏ khác sẽ là ngày 9/11.



Hoãn kế hoạch phóng vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vì lý do thời tiết

Vệ tinh NanoDragon do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam chế tạo.



Theo thông báo chính thức của JAXA, thời gian phóng tên lửa Epsilon-5 mang theo 9 vệ tinh là từ 7 giờ 48 phút đến 7 giờ 59 phút, tại bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản.



Đây là lần thứ 4 JAXA lên lịch phóng vệ tinh NanoDragon, trước đó là vào các ngày 1/10, 7/10 và 7/11 nhưng đều bị hoãn lại vì lý do thời tiết và kỹ thuật.



Ngày 1/10, JAXA đã phải hoãn vụ phóng do có sự cố kỹ thuật xảy ra ở thiết bị radar mặt đất có nhiệm vụ giám sát vị trí và tốc độ của Epsilon-5. Thiết bị này nằm gần bệ phóng của tên lửa.



Ngày 7/10, việc phóng vệ tinh một lần nữa bị hoãn lại. JAXA cho biết nguyên nhân hoãn vụ phóng lần thứ hai là vì gió to.



Lịch phóng ngày hôm nay, 7/11 bị hoãn vì dự kiến ​điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc phóng tên lửa.



NanoDragon là vệ tinh được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo 100% tại Việt Nam, do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện. Vệ tinh là sản phẩm của Đề tài "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano" thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2016 - 2020" do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì.



NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm). Vệ tinh NanoDragon được phát triển với mục đích chứng minh có thể dùng công nghệ chùm vệ tinh cỡ siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy sử dụng cho mục đích tránh bị va chạm hoặc kết hợp dữ liệu để theo dõi, giám sát phương tiện trên biển.



Vệ tinh NanoDragon cũng được thiết kế để nhằm xác minh chất lượng của hệ thống điều khiển và xác định tư thế vệ tinh và một máy tính tiên tiến mới được phát triển riêng dành cho vệ tinh cỡ nhỏ.

Theo THẢO LÊ (NDĐT)