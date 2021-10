Người tiêm phòng COVID-19 đầy đủ ít có khả năng lây cho người khác

Theo nhà nghiên cứu tại Đại học Illinois (Mỹ), những người đã được tiêm chủng có thể truyền virus sang người khác, nhưng nguy cơ này thấp hơn rất nhiều so với người chưa tiêm.



Chuẩn bị tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)



Một số kết quả nghiên cứu công bố gần đây cho thấy những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ ít có khả năng lây lan virus sang người khác hơn, kể cả với biến thể Delta.



Giáo sư Christopher Byron Brooke tại Đại học Illinois (Mỹ) cho biết vaccine ngừa COVID-19 có thể hoàn toàn làm giảm sự lây nhiễm. Ông nêu rõ trong một số trường hợp, những người đã tiêm chủng có thể truyền virus sang người khác, nhưng dữ liệu cho thấy nguy cơ này thấp hơn rất nhiều so với người chưa tiêm.



Theo một nghiên cứu mới đây, những người đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn có nguy cơ nhiễm biến thể Delta nhưng khả năng truyền virus sang người chưa tiêm thấp hơn 63%.



Trưởng nhóm nghiên cứu - chuyên gia Brechje de Gier tại Trung tâm Dịch tễ học và Giám sát các bệnh truyền nhiễm ở Hà Lan, cho biết con số này thấp hơn không đáng kể so với biến thể Alpha.



Trong nghiên cứu công bố trước đó, bà Brechje de Gier và các đồng nghiệp đã nhận thấy khả năng truyền virus ở những người đã tiêm chủng bị nhiễm biến thể Alpha thấp hơn 73% so với người chưa tiêm.



Các chuyên gia đã sử dụng dữ liệu từ hệ thống truy vết tiếp xúc của Hà Lan để tính toán hệ số lây nhiễm thứ cấp do tiếp xúc với các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, sau đó xác định hệ số này giảm như thế nào ở những người đã tiêm phòng COVID-19 và điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác.



Trước đó, Tiến sỹ nghiên cứu Ottavia Prunas tại Đại học Yale đã áp dụng hai mô hình khác nhau đối với dữ liệu từ Israel, quốc gia sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech cho chương trình tiêm chủng. Nhóm nghiên cứu kết luận rằng hiệu quả của vaccine trong việc ngăn chặn lây lan virus là 89%.



Tuy nhiên, dữ liệu được sử dụng chỉ tính đến ngày 24/3, trước khi biến thể Delta chiếm phần lớn số ca mắc COVID-19 ở Israel. Hiện các chuyên gia đang sử dụng những dữ liệu cập nhật hơn để tính toán mức độ giảm thiểu lây nhiễm với biến thể Delta.

Theo Phan An (TTXVN/Vietnam+)