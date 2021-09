Vaccine mRNA hiệu quả chống biến thể Delta, không liên quan sảy thai

Kết quả các nghiên cứu gần đây về vaccine COVID-19 mRNA cho thấy tác dụng chống biến thể Delta và không liên quan đến tình trạng sảy thai.



Theo nghiên cứu mới, vaccine COVID-19 mRNA không liên quan đến sảy thai và hiệu quả trong chống biến thể Delta. Ảnh: AFP

CNA cập nhật kết quả mới nhất từ các nghiên cứu tiến hành gần đây về vaccine COVID-19 mRNA. Dưới đây là các thông tin kết quả đáng chú ý.

Vaccine mRNA không liên quan đến việc sảy thai

Theo một nghiên cứu mới công bố ngày 8.9 trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA), tình trạng sảy thai không xảy ra thường xuyên hơn ở những phụ nữ mang thai được tiêm vaccine phòng COVID-19 mRNA.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 8 hệ thống y tế của Mỹ với trên 105.446 phụ nữ đang mang thai từ 6 đến 19 tuần. Trong số đó, 7,8% đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine Pfizer-BioNTech và 6% đã nhận được ít nhất 1 mũi vaccine Moderna.



Nghiên cứu mới chỉ ra vaccine mRNA không liên quan đến việc sảy thai. Ảnh: AFP

Tổng cộng có 13.160 phụ nữ bị sảy thai, nhưng rủi ro trong vòng một tháng sau khi tiêm phòng không có gì khác biệt so với những người không tiêm phòng.

Các nhà nghiên cứu cũng thừa nhận rằng, họ có thể đã thiếu một số dữ liệu, chẳng hạn về tiểu sử thai kỳ trước đây. Tuy nhiên, họ kết luận rằng, các phát hiện này sẽ hữu ích khi các bác sĩ tư vấn cho phụ nữ mang thai trong việc đưa ra quyết định về các loại vaccine.

Các vaccine COVID-19 ở Mỹ hiệu quả trong chống biến thể Delta

Theo dữ liệu quốc gia thu thập từ tháng 6.2021 đến tháng 8.2021 ở Mỹ - thời điểm biến thể Delta chiếm ưu thế - tất cả 3 loại vaccine COVID-19 đang được sử dụng ở nước này đều có hiệu quả trong ngăn ngừa tình trạng nhập viện và thăm khám khẩn cấp hoặc cấp cứu do biến thể Delta gây ra. Trong đó, các mũi tiêm vaccine mRNA của Moderna có vẻ hiệu quả nhất.



Vaccine mRNA Moderna. Ảnh: AFP

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã theo dõi gần 33.000 lượt khám cấp cứu hoặc chăm sóc khẩn cấp và số lần nhập viện của những người trưởng thành mắc COVID-19.

Họ phát hiện ra rằng, so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ, những người không tiêm chủng có nguy cơ nhiễm virus cao hơn từ 5 đến 7 lần.

''Hiệu quả của vaccine trong ngăn chặn tình trạng chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu là cao nhất ở những người tiêm chủng vaccine mRNA của Moderna với tỉ lệ 92%. Tiếp sau là vaccine mRNA của Pfizer với 77% và Johnson & Johnson thấp nhất ở mức 65%'' - theo báo cáo hàng tuần của CDC về bệnh tật và tử vong công bố ngày 10.9.

Các trường hợp COVID-19 nhập viện cũng chứng kiến tỉ lệ tương tự.

Khám nghiệm tử thi bệnh nhân COVID-19 cung cấp manh mối quan trọng

Trong kết quả nghiên cứu công bố trên The American Journal of Pathology, nhà nghiên cứu Elisabet Pujadas thuộc Trường Y khoa Icahn tại Mount Sinai ở New York, Mỹ, cho biết: “Bằng cách so sánh các dấu hiệu phân tử của các mô bị nhiễm và không bị nhiễm virus trên tử thi bệnh nhân COVID-19, chúng tôi có thể xác định 4 con đường chính dẫn đến tình trạng bệnh nghiêm trọng”.

Nhóm tác giả nghiên cứu lưu ý, các gene cụ thể trong những con đường này có thể giúp lý giải cơ chế diễn biến của bệnh để từ đó tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả.



Virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào tế bào con người thông qua thụ thể ACE2. Ảnh: AFP

Họ cũng phát hiện ra, virus SARS-CoV-2 được biết là xâm nhập vào tế bào con người thông qua ''cửa ngõ'' là các protein thụ thể ACE2, trong khi não của bệnh nhân có hàm lượng cao các protein cửa ngõ khác mà virus có thể sử dụng, được gọi là BSg và ANPEP.

Theo các nhà nghiên cứu, tuy điều này không chứng minh virus xâm nhập thông qua các thụ thể này nhưng chúng ta cần suy nghĩ và nghiên cứu thêm về chúng để có cái nhìn toàn diện hơn về khả năng xâm nhập của virus và ngăn ngừa các nguy cơ có thể xảy ra.