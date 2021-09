Trung Quốc sắp có vaccine COVID-19 mRNA đầu tiên

Cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 mRNA đầu tiên của Trung Quốc sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 10.



Vaccine Trung Quốc ngừa COVID-19 đầu tiên sử dụng công nghệ mRNA. Ảnh: GT

Theo Hoàn cầu Thời báo, cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 mRNA đầu tiên của Trung Quốc nằm ở tỉnh Vân Nam, mới được thành lập gần đây và dự kiến ​​sẽ được đưa vào sử dụng từ tháng 10. Cơ sở này sẽ thúc đẩy quá trình tiêm chủng đại trà của cả nước.

Được Học viện Khoa học Quân y, ABOGEN Tô Châu và Công ty Công nghệ Sinh học Vân Nam Walvax cùng phát triển, vaccine mRNA có tên là ARcoVax dự kiến ​​sẽ được sản xuất hàng loạt tại cơ sở ở Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam.

Cơ sở với vốn đầu tư 520 triệu nhân dân tệ (77 triệu USD), cơ sở sản xuất vaccine COVID-19 mRNA đầu tiên của Trung Quốc có khả năng sản xuất 200 triệu liều hàng năm.

Theo Hoàn cầu Thời báo, so với vaccine mRNA do Mỹ và Đức phát triển, vaccine mRNA sản xuất ở Trung Quốc an toàn hơn nhiều vì việc lựa chọn mục tiêu kháng nguyên vaccine chính xác hơn và kháng thể trung hòa tạo ra cao hơn.

Chi phí bảo quản vaccine ARcoVax thấp hơn so với vaccine từ nước ngoài vì là vaccine đơn liều và có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng trong một tuần hoặc ở nhiệt độ 4 độ C trong thời gian dài, giúp dễ sử dụng hơn.

Vaccine ARcoVax mới sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu vì các vật liệu và thiết bị cốt lõi của vaccine mRNA Trung Quốc đều được sản xuất trong nước.

Các báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng vaccine mRNA có tỷ lệ bảo vệ cao nhất là 95% trong số tất cả các vaccine đã bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.

Vaccine mRNA "dạy" các tế bào cách tạo ra một protein - hoặc một mảnh protein - kích hoạt phản ứng miễn dịch bên trong cơ thể. Phản ứng miễn dịch đó sẽ tạo ra các kháng nguyên để bảo vệ người được tiêm không nhiễm bệnh nếu có virus thực sự xâm nhập cơ thể.

Hai loại vaccine Trung Quốc nổi bật nhất là Sinovac và Sinopharm đều là vaccine bất hoạt. Nguyên tắc hoạt động của vaccine bất hoạt là sử dụng các phần tử virus đã bị vô hiệu hoá tiêm vào cơ thể con người, kích hoạt việc sản sinh ra kháng thể chống lại virus.