Nghiên cứu dơi Campuchia để truy tìm nguồn gốc của Covid-19

Ngày 20/9, các nhà nghiên cứu cho biết đang thu thập mẫu từ những con dơi ở miền bắc Campuchia trong nỗ lực tìm hiểu về virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch. Đây là khu vực từng có một loại virus tương tự đã được tìm thấy trên dơi cách đây một thập kỷ.

Một nhà nghiên cứu từ Viện Pasteur Campuchia lấy tăm bông ngoáy miệng một con dơi tại đồi Chhngauk, huyện Thala Borivat, tỉnh Steung Treng, Campuchia ngày 30/8. Ảnh: Reuters

Hai mẫu dơi móng ngựa được thu thập vào năm 2010 ở tỉnh Stung Treng gần Lào và được giữ trong tủ đông lạnh tại Viện Pasteur Campuchia (IPC) ở Phnom Penh.

Các thử nghiệm được thực hiện vào năm ngoái cho thấy virus từ dơi này có họ hàng gần với loại virus corona đã giết chết hơn 4,6 triệu người trên toàn thế giới.

Một nhóm nghiên cứu của IPC gồm tám thành viên đã thu thập các mẫu từ dơi và ghi lại loài, giới tính, tuổi tác và các chi tiết khác của chúng trong một tuần. Nghiên cứu tương tự cũng đang diễn ra ở Philippines.

Một nhà nghiên cứu từ Viện Pasteur Campuchia đang gỡ một con dơi bị vướng vào lưới ngày 31/8. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi hy vọng rằng kết quả từ nghiên cứu này có thể giúp thế giới hiểu rõ hơn về Covid-19", điều phối viên thực địa Thavry Hoem nói với Reuters trong khi cô vẫn đang cầm lưới bắt dơi.

Các loài vật chủ như dơi thường không có biểu hiện của mầm bệnh, nhưng chúng có thể gây ra dịch bệnh nếu truyền sang người hoặc động vật khác.

Tiến sĩ Veasna Duong, Trưởng khoa Virus học của IPC cho biết, viện của ông đã thực hiện bốn chuyến đi như vậy trong hai năm qua, với hy vọng có manh mối về nguồn gốc và sự tiến hóa của virus do dơi sinh ra.

Lấy tăm bông ngoáy miệng dơi để tìm virus. Ảnh: Reuters

Ông nói với Reuters: “Chúng tôi muốn tìm hiểu xem liệu virus có còn ở đó hay không và để biết virus đã phát triển như thế nào”.

Dơi từng là nguồn gốc của nhiều loại virus gây chết người như Ebola và các loại virus corona khác như Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Nhưng Tiến sĩ Veasna Duong cho rằng, con người phải chịu trách nhiệm về sự tàn phá do Covid-19 gây ra, do sự can thiệp và phá hủy môi trường sống tự nhiên.

Ông nói: “Nếu chúng ta gần gũi với động vật hoang dã, khả năng bị nhiễm virus mà động vật hoang dã mang theo cao hơn bình thường”.

Túi vải này đựng những con dơi bị bắt tại đồi Chhngauk ở huyện Thala Borivat, tỉnh Steung Treng, Campuchia, ngày 30/8. Ảnh: Reuters

Kỹ sư Julia Guillebaud, nhà nghiên cứu tại khoa Virus học của IPC cho biết, dự án do Pháp tài trợ cũng nhằm xem xét việc buôn bán động vật hoang dã có thể đóng vai trò như thế nào.

"(Dự án) nhằm mục đích cung cấp kiến ​​thức mới về các chuỗi buôn bán thịt thú rừng ở Campuchia, ghi lại sự đa dạng của các betacoronavirus (một trong bốn chi của virus corona) lưu thông qua các chuỗi này và phát triển một hệ thống tập hợp linh hoạt nhằm phát hiện sớm các vụ lây lan do virus", Gillebaud nói.