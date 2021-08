Quản lý nhân khẩu bằng mã số định danh: Mọi hợp đồng, giao dịch trước đây vẫn có giá trị

(GLO)- Lời Tòa soạn: Luật Cư trú (sửa đổi) quy định chuyển hình thức quản lý từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý nhân khẩu bằng mã số định danh công dân. Phóng viên Báo Gia Lai trao đổi với Thượng tá Chu Kiến Trúc-Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) về những lợi ích mang lại từ chủ trương này.

*P.V: Xin Thượng tá cho biết việc chuyển hình thức quản lý từ sổ hộ khẩu giấy sang phương thức quản lý điện tử mới bằng mã số định danh cá nhân được xác lập trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có những tiện ích gì?

Thượng tá Chu Kiến Trúc. Ảnh: Lê Anh - Thượng tá CHU KIẾN TRÚC: Một trong những nội dung quan trọng nhất của Luật Cư trú (sửa đổi) là việc đăng ký quản lý nhân hộ khẩu từ thủ công truyền thống sang quản lý bằng các phương tiện công nghệ trên cơ sở sử dụng mã số định danh công dân. Như vậy, công dân được giảm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký cư trú; khi người dân đi đến các cơ quan nhà nước thực hiện các giao dịch dân sự không phải mang theo các loại giấy tờ như: sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và các loại giấy tờ chứng minh nhân thân khác mà chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân hoặc thông tin về mã số định danh công dân để xuất trình với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng thời, công dân được tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của bản thân và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú theo yêu cầu chính đáng của mình; được cơ quan đăng ký, quản lý cư trú (Công an các xã, phường, thị trấn) cập nhật, điều chỉnh thông tin về cư trú trên cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu. Vấn đề đáng lưu ý là từ ngày 1-7-2021, Cơ quan Công an sẽ không cấp mới sổ thường trú, tạm trú mà thay vào đó khi công dân có thay đổi về nơi cư trú thì Công an các xã, phường, thị trấn sẽ hướng dẫn kê khai, sau đó kiểm tra thông tin và thực hiện các đề nghị về nhập khẩu, tách khẩu, chuyển khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng… tất cả sẽ được cập nhật trên các phương tiện công nghệ, giảm thời gian hoàn thành đăng ký thường trú trước 7 ngày so với 15 ngày trước đây.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư và giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc khai thác dữ liệu về dân cư, tránh các trường hợp thông tin trùng lặp về công dân; công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng. Ngoài ra, phương thức quản lý này sẽ giúp kết nối, chia sẻ thông tin về dân cư giữa các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội được thuận lợi; công tác thống kê báo cáo được thực hiện chính xác, kịp thời, hiệu quả.

*P.V: Với đặc thù là tỉnh miền núi, tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao, việc chuyển hình thức quản lý từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý dân cư bằng mã số định danh công dân sẽ được Công an tỉnh thực hiện theo lộ trình như thế nào, thưa Thượng tá?

- Thượng tá CHU KIẾN TRÚC: Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, đến nay, Gia Lai cơ bản đã thu thập xong thông tin cá nhân của từng người dân. Trên cơ sở đó, Bộ Công an đã cấp mã số định danh cho từng công dân. Đến ngày 1-7-2021, tất cả Công an các xã, phường, thị trấn đã bắt đầu đăng ký quản lý cư trú bằng mã số định danh công dân.

Hiện nay, sổ hộ khẩu giấy vẫn tiếp tục có hiệu lực sử dụng đến ngày 31-12-2022 như một loại giấy tờ để chứng minh về nhân thân.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh) cập nhật thông tin cá nhân cho người dân làm thẻ căn cước công dân. Ảnh: Lê Anh

*P.V: Công dân chưa có căn cước công dân cần lưu ý những gì, thưa Thượng tá?

- Thượng tá CHU KIẾN TRÚC: Đối với những người chưa khai báo thu thập thông tin dân cư thì khẩn trương đến Công an các xã, phường, thị trấn để khai báo. Trong số này cần lưu ý thêm những người đi các địa phương khác định cư, làm ăn, học tập trở về, nhất là công dân về từ vùng dịch mà chưa khai báo thông tin cá nhân và chưa làm thẻ căn cước công dân thì sau khi hoàn thành các biện pháp cách ly hãy khẩn trương đến Công an cơ sở để khai báo thông tin dân cư, đồng thời đến Công an các huyện, thị xã, thành phố để làm thẻ căn cước công dân.

Mọi công dân khi có sự thay đổi về cư trú phải nhanh chóng đến ngay Công an cơ sở để được hướng dẫn các thủ tục. Trên cơ sở đó, cơ quan Công an sẽ điều chỉnh, cập nhật trên hệ thống để đảm bảo công tác quản lý nhân khẩu được thực hiện đầy đủ, kịp thời và chính xác, đảm bảo các quyền lợi chính đáng của công dân.

Những người dưới 14 tuổi và những người đã làm căn cước công dân nhưng chưa nhận được căn cước công dân thì khẩn trương đến Công an các xã, phường, thị trấn để được nhận thông báo mã số định danh công dân. Những công dân đang dùng chứng minh nhân dân (còn hạn sử dụng) cũng cần khẩn trương đến Công an cấp huyện để đổi thẻ căn cước công dân nhằm đảm bảo các tiện ích trong sử dụng và quản lý.

Khoản 3 Điều 42 Luật Cư trú (sửa đổi) quy định: Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ sổ hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Như vậy, mọi hợp đồng, giao dịch trước đây công dân có sử dụng thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vẫn được bảo đảm giá trị.

*P.V: Xin cảm ơn Thượng tá!