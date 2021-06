Nghiên cứu mới gây sốc về tỉ lệ tử vong do nắng nóng trên thế giới

Hơn 1/3 số ca tử vong do nhiệt trên thế giới mỗi năm là do hệ quả trực tiếp của sự nóng lên toàn cầu, theo nghiên cứu mới nhất công bố ngày 31.5.

Một bé trai tắm tại một đài phun nước công cộng ở Nantes, miền tây nước Pháp trong đợt nắng nóng năm 2017. Ảnh: AFP

Các nhà khoa học nói rằng, đó chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tổn thất vì nóng lên toàn cầu. Thậm chí, nhiều người chết vì các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác do nóng lên toàn cầu thúc đẩy như bão, lũ lụt và hạn hán. Và con số tử vong do nhiệt cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, hàng chục nhà nghiên cứu quốc tế đã xem xét các trường hợp tử vong do nhiệt ở 732 thành phố trên toàn cầu từ năm 1991 đến năm 2018. Các nhà khoa học tính toán rằng, 37% số ca tử vong là do nhiệt độ cao hơn bởi nóng lên toàn cầu do con người gây ra.

Theo tác giả chính của nghiên cứu, con số này lên tới khoảng 9.700 người mỗi năm từ những thành phố trong nghiên cứu, nhưng con số này còn nhiều hơn trên toàn thế giới.

Các tác giả cho biết, phương pháp nghiên cứu được áp dụng, nếu mở rộng phạm vi trên toàn thế giới, sẽ tăng số ca tử vong liên quan tới nhiệt mỗi năm tới hơn 100.000. Con số 100.000 phù hợp với một phân tích gần đây của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) ở Mỹ được công bố trên tạp chí The Lancet.

IHME đã tính toán chỉ hơn 300.000 ca tử vong liên quan đến nhiệt trên toàn thế giới trong tất cả nguyên nhân tử vong vào năm 2019. Nếu chỉ hơn 1/3 số ca tử vong là do biến đổi khí hậu như nhóm nghiên cứu công bố ngày 31.5, tổng số toàn cầu thực sự sẽ là hơn 100.000.

Tỉ lệ các ca tử vong liên quan đến nhiệt do sự nóng lên toàn cầu trong nghiên cứu mới rất khác biệt giữa các quốc gia. Ví dụ: ở Mỹ, Australia, Pháp, Anh và Tây Ban Nha, tỉ lệ đó gần như phù hợp với mức trung bình của tất cả các quốc gia, từ 35 đến 39%. Đối với Mexico, Nam Phi, Thái Lan, Việt Nam và Chile, con số này đã tăng trên 40%. Và với các quốc gia - Brazil, Peru, Colombia, Philippines, Kuwait và Guatemala - tỉ lệ tử vong liên quan đến nhiệt do biến đổi khí hậu gây ra là 60% trở lên.

Tỉ lệ tử vong vì nắng nóng do biến đổi khí hậu cao nhất là ở các thành phố ở Nam Mỹ. Ana Vicedo-Cabrera, nhà dịch tễ học tại Viện Y học Phòng ngừa và Xã hội thuộc Đại học Bern, Thụy Sĩ, chỉ ra, Nam Âu và Nam Á là những điểm nóng khác về tử vong do nhiệt liên quan đến biến đổi khí hậu.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy, São Paulo, Brazil, là nơi có số ca tử vong do nhiệt liên quan đến biến đổi khí hậu nhiều nhất, trung bình là 239 người mỗi năm.

HẢI ANH (LĐO)