Gia Lai: Tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ

(GLO)- Sáng 6-5, tại TP. Pleiku, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ năm 2021 cho cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có sử dụng các thiết bị bức xạ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Trần Dung

Tại buổi tập huấn, học viên được phổ biến các nội dung gồm: hệ thống văn bản pháp luật hiện hành về đảm bảo an toàn bức xạ; giới thiệu Nghị định số 142/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư 01/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ; giới thiệu Hệ thống quản lý chất lượng đối với công việc bức xạ, cơ sở tiến hành công việc bức xạ và cơ sở hạt nhân. Các học viên cũng được giới thiệu về tổ chức quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở.

Ngoài ra, buổi tập huấn cũng dành nhiều thời gian thảo luận các tình huống cụ thể cũng như vận dụng lý thuyết vào thực hành nhằm trang bị cho học viên những kiến thức bổ ích về tổ chức xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và các yêu cầu quản lý an toàn bức xạ.

TRẦN DUNG