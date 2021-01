Rượu vang Pháp từ trạm vũ trụ trở về Trái đất sau 14 tháng không trọng lực

Ngày 14-1, NASA cho biết tàu chở hàng SpaceX Dragon chở đầy các dụng cụ thí nghiệm khoa học gồm một thùng rượu vang Pháp, chuột sống, mô tim in 3D từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) lần đầu tiên đã hạ cánh xuống Đại Tây Dương.



Các chai rượu vang Pháp được đóng gói để gửi đến ISS trong hơn một năm và sẽ được nếm thử vào tháng 2. Ảnh: AP.

Con tàu vũ trụ đã rời khỏi Trạm Vũ trụ quốc tế vào ngày 12-1 sau 36 ngày gắn bó với phòng thí nghiệm trên quỹ đạo.

Tổng cộng khối lượng các gói hàng phục vụ nghiên cứu khoa học lên tới gần 2 tấn đã rơi xuống Vịnh Mexico ngoài khơi Bờ Tây Florida ngày 14-1.



Tàu vũ trụ chở hàng Dragon của SpaceX rời khỏi Trạm Vũ trụ quốc tế vào ngày 12-1. Ảnh: AP.

Đưa rượu, nho, chuột và mô tim in 3D lên vũ trụ để nghiên cứu

Trong số này, 12 chai rượu vang Bordeaux của Pháp đã được đưa lên trạm vũ trụ vào tháng 11-2019 trên con tàu tiếp liệu Northrop Grumman. 320 cành nho Merlot và Cabernet Sauvignon đã được SpaceX đưa lên vào tháng 3 năm ngoái.

Mỗi chai rượu vang nằm trong một ống trụ bằng thép để tránh bị vỡ, vẫn được đóng nút trong phòng thí nghiệm quỹ đạo.

Đến cuối tháng 2, một số người sành rượu hàng đầu của Pháp sẽ mở một hoặc hai chai để nếm thử ở Bordeaux. Tháng sau đó, Công ty Space Cargo Unlimited, đơn vị đứng sau cuộc thử nghiệm sẽ kiểm tra hóa chất của rượu. Các nhà nghiên cứu đang háo hức xem vũ trụ đã thay đổi chất của rượu như thế nào sau 14 tháng trong không trọng lực.

Các nhà khoa học cũng sẽ xem xét các cành nho để đánh giá cách chúng chống chọi với bức xạ và môi trường trọng lực thấp trên quỹ đạo. Một trong những mục tiêu của thử nghiệm là tìm hiểu cách thực vật thích nghi với áp lực của ánh sáng vũ trụ.

Ông Nicolas Gaume, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của công ty Space Cargo Unlimited cho biết, mục tiêu của công ty đưa rượu lên vũ trụ “là đưa ra giải pháp làm thế nào để tương lai chúng ta có một nền nông nghiệp vừa hữu cơ, vừa lành mạnh và có thể nuôi sống nhân loại, và chúng tôi nghĩ rằng không gian là chìa khóa”.



Lần đầu tiên tàu chở hàng SpaceX Dragon hạ cánh xuống Đại Tây Dương. Ảnh: NASA.

Theo ông, với biến đổi khí hậu, các sản phẩm nông nghiệp như nho sẽ cần phải thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt hơn. Thông qua một loạt các thí nghiệm không gian, Space Cargo Unlimited hy vọng sẽ rút ra bài học kinh nghiệm từ việc gây căng thẳng cho thực vật trong tình trạng không trọng lượng và biến nó thành những loài thực vật mạnh mẽ và đàn hồi hơn trên Trái đất.

Một ý nghĩa khác. ông Gaume mong đợi những nhà thám hiểm trong tương lai lên mặt trăng và sao Hỏa sẽ muốn tận hưởng một số thú vui trên Trái đất. “Là người Pháp, thức ăn ngon và rượu ngon là một phần của cuộc sống”, ông nói.

Theo NASA, các thí nghiệm trở về Trái đất trên tàu vũ trụ chở hàng Dragon còn có những con chuột sống nằm trong cuộc điều tra của tổ chức Nghiên cứu Động vật gặm nhấm, nhằm nghiên cứu chức năng của động mạch, tĩnh mạch và cấu trúc bạch huyết trong mắt cũng như những thay đổi trên võng mạc trước và sau khi bay vào vũ trụ của chuột.

Các nhà khoa học đang tìm hiểu sâu hơn về việc liệu những thay đổi này có ảnh hưởng đến thị lực hay không. Theo NASA, ít nhất 40% phi hành gia bị suy giảm thị lực khi sống trên trạm vũ trụ trong thời gian dài.

Ngoài ra còn có một thí nghiệm y sinh do các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford dẫn đầu nhằm xem xét cách vi trọng lực ảnh hưởng đến các tế bào tim mạch và một thí nghiệm do các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện nhằm chứng minh sự phát triển của mô tim in 3D từ tế bào gốc của con người trong không gian.

Nâng cấp tàu vũ trụ chở hàng để phục vụ nghiên cứu khoa học



Phi hành gia Kate Rubins của NASA tạo dáng bên cạnh kho chứa trong tàu vũ trụ chở hàng Dragon SpaceX CRS-9 vào năm 2016. Tàu vũ trụ chở hàng mới có nhiều khoang chứa đồ hơn. Ảnh: NASA.

Các nhiệm vụ chở hàng của SpaceX trước đây thường trở về trên biển Thái Bình Dương, nhưng phiên bản mới này của tàu vũ trụ được thiết kế để hạ cánh gần Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida ở Đại Tây Dương. Đây là nơi cơ quan vũ trụ xử lý các thí nghiệm khoa học được thực hiện trên ISS.

Tàu vũ trụ SpaceX Dragon được thiết kế để có thể tái sử dụng, đưa thiết bị và hàng hóa lên ISS một cách an toàn cũng như đưa các thí nghiệm khoa học trở lại Trái đất.

NASA cho biết, tàu vũ trụ Dragon chở hàng được nâng cấp để chứa khối lượng hàng hóa gấp đôi các tàu vũ trụ trước đó, cho phép tăng đáng kể các dụng cụ nghiên cứu có thể được chuyển về cho các nhà khoa học.

“Một số nhà khoa học sẽ nhanh chóng nhận lại nghiên cứu của họ từ bốn đến chín giờ sau khi tàu hạ cánh”, NASA thông báo. Đây là lần đầu tiên các thí nghiệm khoa học từ trạm vũ trụ có thể quay trở lại Florida kể từ khi Tàu con thoi ngừng hoạt động vào năm 2011.

Giám đốc dự án sử dụng Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Jennifer Wahlberg, cho biết: “Tôi rất vui mừng khi cuối cùng được thấy các thí nghiệm khoa học trở lại Trái đất vì chúng tôi có thể đưa những thí nghiệm nhạy cảm về thời gian này vào phòng thí nghiệm nhanh hơn bao giờ hết”.

Khi tàu vũ trụ quay trở lại Trái đất, các thí nghiệm bắt đầu trải nghiệm lại tác động của lực hấp dẫn, NASA giải thích. Có khá nhiều quy trình liên quan đến việc đưa các thí nghiệm từ tàu vũ trụ trở lại các trường đại học, công ty và các tổ chức nghiên cứu.

Mô tả quá trình này, NASA cho biết: “Sau khi một chiếc thuyền SpaceX vớt tàu vũ trụ lên khỏi mặt nước, một nhóm chờ đợi sẽ kéo các vật thí nghiệm khoa học quan trọng ra khỏi tàu vũ trụ và đưa nó lên một chiếc trực thăng đang chờ”.

“Máy bay trực thăng đưa các vật này vào bờ vài giờ sau khi tàu vũ trụ hạ cánh. Những hàng hóa khoa học còn lại sẽ được chở trong chuyến trực thăng thứ hai hoặc ở lại trên thuyền và được chuyển ra cảng”.



Các thí nghiệm khoa học quan trọng đã được trả lại trong vòng chưa đầy sáu giờ kể từ khi tù vũ trụ hạ cánh. Ảnh: NASA.

Trực thăng hạ cánh tại Cơ sở hạ cánh tàu con thoi (SLF), trước đây được sử dụng cho các hoạt động quay trở lại của tàu con thoi.

Sau đó, một nhóm chuyển phần lớn hàng hóa đến Cơ sở Xử lý Trạm Vũ trụ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (SSPF) bằng xe tải, nơi các nhóm khoa học đứng đợi.

Theo truyền thống, SSPF được sử dụng để chuẩn bị các thí nghiệm phóng lên vũ trụ, đây là nơi có các phòng thí nghiệm đẳng cấp thế giới cung cấp các công cụ và không gian làm việc để lấy dữ liệu và phân tích mẫu ngay lập tức.

Giám đốc Wahlberg cho biết: "Các nhà khoa học sẽ xem xét nhanh để có được kết quả ban đầu rồi sau đó chuyển nó về căn cứ của họ".

Từ trung tâm tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, các mẫu và thí nghiệm khoa học sẽ đi khắp thế giới đến California, Texas, Massachusetts, Nhật Bản ...

LÊ LÂM (Theo AP, Daily Mail, Spaceflightno/NDĐT)