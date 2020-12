Tội phạm chiếm đoạt 3,25 tỉ USD qua tấn công mạng xã hội

Đánh cắp thông tin cá nhân, gian lận ID (tên đăng nhập) qua các kênh đăng ký trực tuyến, tấn công mạng xã hội… là thủ đoạn mà giới tội phạm công nghệ sử dụng để chiếm đoạt 3,25 tỉ USD mỗi năm.



Tội phạm mạng đang ngày càng tinh vi - Ảnh AFP



Thủ đoạn ngày càng tinh vi



Theo thống kê của Bromium & McGuire - công ty chuyên nghiên cứu và đưa ra các giải pháp về an ninh mạng của Mỹ, 3,25 tỉ USD là số tiền tội phạm chiếm đoạt được thông qua mạng xã hội trên phạm vi toàn cầu mỗi năm.



Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, đã có 4,1 tỉ hồ sơ cá nhân, trong đó 40 - 50% giao dịch bất hợp pháp liên quan đến rò rỉ thông tin cá nhân, thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp. Nghiêm trọng hơn, có 84% các trường hợp gian lận ID (tên đăng nhập) thông qua các kênh đăng ký trực tuyến, theo thông tin từ The Fraudscape ghi nhận.



Những vấn đề an ninh mạng nổi bật trong tình hình đại dịch Covid-19 là sự xuất hiện của những website chứa mã độc, tin tức giả, lừa đảo qua email hay ăn cắp thông tin qua những ứng dụng trá hình trên điện thoại…



Theo một nghiên cứu của IBM, chỉ trong 5 năm, từ 2018 đến 2023, thế giới có thể phải chịu hơn 146 tỉ cuộc tấn công mạng. Các đợt tấn công dự báo sẽ tăng lên với tốc độ 22,5% mỗi năm, mang đến những tổn thất nặng nề.



Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Thông tin - Truyền thông, hiện có hơn 68 triệu người sử dụng internet. Số lượng người sử dụng các dịch vụ ngân hàng và mua sắm trực tuyến cũng đang tăng lên mỗi ngày, với khoảng hàng chục triệu người dân sở hữu tài khoản ngân hàng tính đến cuối năm 2020.



Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 đã khiến thói quen và nền kinh tế thế giới và Việt Nam chịu nhiều tác động. Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, cho biết thời điểm phục hồi sau dịch, việc thay đổi nhận thức, hành vi mua sắm của người tiêu dùng sẽ khiến thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến tăng trưởng mạnh mẽ hơn.



Khi thói quen của người tiêu dùng chuyển từ offline sang online nhiều hơn thì cũng đối mặt với các rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng nhiều hơn.





Bảo hiểm rủi ro trước tội phạm mạng - Ảnh Đ.N.Thạch



Bảo hiểm rủi ro không gian mạng



Đứng trước những rủi ro khó lường này, việc đẩy mạnh đầu tư vào các phương pháp bảo toàn dữ liệu cũng như đảm bảo an ninh mạng đang trở thành xu hướng công nghệ số hiện nay của hầu hết các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất kinh tế, tài sản số. Mới đây, Bảo hiểm Bảo Việt giới thiệu và cung cấp "Bảo hiểm Dữ liệu và An ninh mạng", là giải pháp giúp doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường công nghệ số.



Gần nhất, ngày 2.12, tại Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) tiên phong cung cấp gói sản phẩm bảo hiểm rủi ro trên không gian mạng; nhận trách nhiệm bồi thường cho người mua trên môi trường mua bán trực tuyến, với tên gọi CyberGuard. Sản phẩm này bồi thường cho khách hàng khi bị mất cắp tiền trong tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, bị đánh cắp dữ liệu/tài sản kỹ thuật số; bị trộm cắp thông tin cá nhân trên môi trường mạng gây ra tổn hại về tài chính và uy tín, danh dự cho người được bảo hiểm.



BSH cũng là đơn vị đầu tiên trên thị trường phối hợp với đối tác hàng đầu tại Mỹ về an ninh mạng (Cyberscout), để cung cấp tới khách hàng một sản phẩm nhiều ưu điểm và quy trình dịch vụ khác biệt so với các loại hình bảo hiểm sẵn có. Trên môi trường mạng, sức lan tỏa phát tán thông tin nằm gọn trong một cú nhấp chuột, các thủ thuật của các hacker rất tinh vi, và khó lường. BSH cam kết xác nhận bồi thường trong vòng 36 giờ, kể từ khi khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan. Ngoài ra, các chuyên gia về an ninh mạng luôn sẵn sàng cùng khách hàng BSH trong quá trình điều tra và xử lý sự cố.



Theo chuyên gia tài chính TS Nguyễn Trí Hiếu, người từng có nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm - ngân hàng tại Mỹ, vấn đề mà khách hàng quan tâm nhất đối với các dịch vụ tài chính - ngân hàng trên không gian mạng là bảo mật.



Tuy nhiên, dù có hệ thống tường lửa, bảo vệ nhiều lớp cũng khó tránh khỏi được những rủi ro do tội phạm tấn công. Do đó, ngoài việc lựa chọn các nhà cung cấp dịch vụ uy tín, cẩn trọng bảo vệ thông tin, khách hàng nên xem xét lựa chọn cho mình một phương thức bảo hiểm.



Một số chuyên gia cũng nhận định, ngành bảo hiểm phi nhân thọ có hơn 60 năm phát triển tại Việt Nam. Nếu như các nhà bảo hiểm khác vẫn tập trung cho những thị phần “đại dương đỏ” như bảo hiểm xe cơ giới bảo, hiểm sức khỏe truyền thống… thì một số công ty mạnh dạn đã tìm cho mình một hướng đi mới, tiên phong. Việc nắm bắt sự chuyển dịch của xã hội cùng xu hướng mới nhắm tới tập khách hàng có chọn lọc hơn để cho ra mắt dòng sản phẩm mới sẽ tạo ra được khác biệt.

