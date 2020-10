Đồng hồ thông minh có thật sự rẻ?

Nắm bắt nhu cầu sở hữu đồng hồ thông minh với nhiều chức năng như định vị, cảnh báo nguy hiểm, đo nhịp tim… các hãng đồng hồ liên tục tung sản phẩm với sự đa dạng kiểu dáng, mẫu mã và giá tiền. Tuy nhiên, bên cạnh những lời quảng cáo “có cánh”, người tiêu dùng được khuyến cáo cần tìm hiểu kỹ các sản phẩm, nhất là các sản phẩm có giá rẻ bất ngờ.

Nên chọn lựa kỹ đồng hồ thông minh cho trẻ em.

“Thượng vàng, hạ cám”

Có hai đứa con đang trong độ tuổi đến trường nên anh Nguyễn Văn Tuấn (Cầu Giấy) khá lo lắng, đặc biệt khi đọc những thông tin về sự cố xảy ra với các em học sinh trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, ngay đầu năm học mới, anh đã quyết định mua đồng hồ thông minh cho con sử dụng.

“Khác với trước đây phải bỏ ra hàng chục triệu đồng mới có thể sở hữu đồng hồ thông minh, đồng hồ thông minh hiện giờ có rất nhiều loại và nhiều giá tiền khác nhau. Vì đơn giản chỉ là cần giám sát lịch trình đi lại của các con nên tôi chọn sản phẩm nội địa, có giá khoảng hơn 300 nghìn đồng/chiếc”, anh Tuấn cho biết. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao khẳng định đó là sản phẩm nội địa, anh Tuấn nói, là do cửa hàng giới thiệu.

Nhu cầu sử dụng các thiết bị đồng hồ thông minh đang ngày càng cao, đặc biệt do nhiều phụ huynh muốn định vị vị trí để bảo vệ con em mình. Nắm bắt được nhu cầu này, ngày càng nhiều loại đồng hồ thông minh đã được đưa ra thị trường, đa dạng mẫu mã và phân khúc giá. Do những tính năng thông minh, đặc biệt là tính năng GPS dành cho trẻ em, rất nhiều phụ huynh có thể an tâm quan sát con di chuyển và chọn mua thiết bị này. Chỉ cần kết nối đồng hồ với điện thoại, phụ huynh có thể tạo lộ trình đường đi cho con để giám sát và xem lại lịch sử di chuyển của con trong ngày… Ngoài ra, nhiều loại đồng hồ thông minh của các hãng nổi tiếng cũng được cài đặt để tối ưu hóa việc theo dõi chế độ luyện tập; trang bị khá nhiều tính năng hữu ích, kết nối đồng hồ với điện thoại thực hiện nghe gọi, xem tin nhắn, kiểm tra thông báo các ứng dụng...

Hiện bên cạnh những thương hiệu đồng hồ thông minh lớn và đã có thương hiệu như Apple, Samsung, LG, Sony… với những tính năng ưu việt có giá bán từ 3-15 triệu đồng/chiếc, trên thị trường hiện nay còn xuất hiện những sản phẩm đồng hồ thông minh có giá rất rẻ.

Điểm chung của nhiều loại đồng hồ thông minh giá rẻ là được các cửa hàng quảng cáo là đồng hồ thông minh thương hiệu Việt, được sản xuất trong nước và bảo đảm chất lượng. Giá cả của sản phẩm này cũng rất đa dạng từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng một chiếc. Trên nhiều trang mạng, sàn thương mại điện tử, đồng hồ thông minh được rao bán với giá chỉ khoảng 250 – 500 đồng/chiếc, thậm chí nhiều chiếc còn được rao bán với giá rẻ hơn từ 50- 200 nghìn đồng. Với nhiều màu sắc, hình dáng, những chiếc đồng hồ này nhanh chóng thu hút được người tiêu dùng, đặc biệt là trẻ em. Thậm chí, nhiều loại đồng hồ được thiết kế khá giống với sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng với mức giá mềm hơn rất nhiều.

Dù giá rất rẻ nhưng các loại đồng hồ này vẫn được quảng cáo rầm rộ với đầy đủ tính năng nghe gọi hai chiều, cuộc gọi khẩn cấp, camera, định vị, tin nhắn thoại, chống nước tốt theo dõi sức khỏe như nhịp tim, huyết áp, định vị di động, phân tích giấc ngủ… Đặc biệt, người bán còn cam kết cho đổi trả sản phẩm trong bảy ngày không cần lý do, đổi chiếc mới trong 30 ngày nếu bị lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất. Tuy nhiên, sự khác biệt chính là độ bền sản phẩm.

Cẩn trọng chất lượng

Đồng hồ thông minh đa dạng về kiểu dáng và giá cả.

Theo anh Vũ Thành Nam, chủ một cửa hàng thiết bị điện tử tại quận Hà Đông (Hà Nội), hiện phân khúc đồng hồ thông minh khá đa dạng, nhưng người tiêu dùng cần tỉnh táo và xác định đúng mục đích để lựa chọn sản phẩm. Theo đó, các tiêu chí cần tham khảo gồm khả năng kết nối bluetooth, khả năng hiển thị, kiểu dáng, thời lượng pin, chế độ thông báo... Bởi hiện một số loại đồng hồ thông minh phải kết nối với các thiết bị thông minh thì mới có thể sử dụng. Hoặc nếu muốn đồng hồ hoạt động độc lập thì phải chọn loại có tích hợp sẵn sim bên trong máy nhưng cũng chỉ nhận được tin nhắn, không nghe - gọi được.

Đối với trẻ em, nên lựa chọn kỹ hơn cả những chi tiết nhỏ như dây đeo, bởi nhiều đồng hồ rẻ tiền được làm bằng những chất liệu có chất lượng kém nên dây đeo cứng, gây cảm giác khó chịu, kích ứng da khi sử dụng lâu, nhất là với trẻ em. Sản phẩm cũng dễ xuống màu, nhanh cũ, trẻ em lại hiếu động, hay chạy nhảy nên nếu va đập rất dễ hỏng. Cho nên cần cân nhắc kỹ để tránh tình trạng rẻ hóa đắt.

Nếu sử dụng cho người tập luyện thể thao, nên chọn mua những dòng đồng hồ ở phân khúc tầm trung và cao cấp để các ứng dụng như đếm nhịp tim, đo huyết áp hay chống nước hoạt động tốt. “Hiện nay, chúng tôi đã nhận được nhiều phản ánh của người tiêu dùng về việc nhiều hãng đồ hồ cam kết về việc đồng hồ thông minh có khả năng chống nước. Tuy nhiên, khi đồng hồ bị chập do ngấm nước thì lại không được hãng bảo hành. Chính vì vậy, tốt nhất người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc phụ huynh nên chọn sản phẩm ở những cửa hàng hay website uy tín hoặc đại lý chĩnh hãng để chọn mua sản phẩm chính hãng, vừa bảo đảm chất lượng, vừa có các chế độ hậu mãi tốt, vừa chắc chắn chọn được một sản phẩm hợp lý để sử dụng cho con em mình” - anh Nam khuyến cáo.