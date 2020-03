Sốc với tổ tiên 555 triệu tuổi của loài người bị "niêm phong" trong đá

Sinh vật mới vừa được phát hiện ở Úc được các nhà khoa học khẳng định là tổ tiên trực tiếp đầu tiên của hầu hết động vật sống trên trái đất, bao gồm loài người.

Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences cho biết vị tổ tiên bí ẩn tên là Ikaria wariootia, được tìm thấy ở Úc.

Ảnh đồ họa phục vụ lại "chân dung" vị tổ tiên muôn loài - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Sở dĩ nói đó là vị tổ tiên lâu đời nhất là vì các sinh vật có tuổi đời cao hơn từng được tìm thấy, ví dụ như nhóm Ediacaran Biota (bọt biển và thảm tảo), có hình thái hoàn toàn khác và nằm trên một cây gia đình khác với hầu hết động vật vật ngày nay.

Trong khi đó Ikaria wariootia hòa toàn thuộc về cây gia đình có con người chúng ta và các động vật quen thuộc khác. Nó là loài có cơ thể đối xứng cổ xưa nhất từng được biết đến, có khe hở ở 2 đầu được cho là miệng và hậu môn, nối với nhau bằng ruột. Đó là "bản thiết kế" cơ bản mà cơ thể các động vật ngày nay, bao gồm con người đều tuân theo.

Công nghệ laser của NASA đã giúp nhóm nghiên cứu tìm thấy "hài cốt" của vị tổ tiên đáng kinh ngạc - ảnh do nhóm nghiên cứu cung cấp

Theo các tác giả đến từ Đại học California ở Riverside (Mỹ), vị tổ tiên này chỉ dài 2-7mm, bề ngang lớn nhất là 2,5 mm. Tức con lớn nhất chỉ có kích thước tương đương hạt gạo. Cơ thể nó có hình trụ, đầu đuôi khác biệt, có cơ bắp với những rãnh mờ.

Theo giáo sư Mary Droser, người đứng đầu nghiên cứu, họ đã phát hiện ra sinh vật nhờ vào những rãnh mờ trong một hòn đá bí ẩn 555 triệu năm tuổi được mang về từ Úc. Nhờ sự hỗ trợ công nghệ của NASA, họ đã dùng tia laser thăm dò và phát hiện ra đó là hang của vị tổ tiên lâu đời này. Trong hang có những vân hình chữ V, cho thấy vị tổ tiên muôn loài này đã di chuyển theo kiểu của những con sâu ngày nay.