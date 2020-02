Nghiên cứu gien mới làm sáng tỏ bí mật của ung thư

Tại sao 2 bệnh nhân mắc cùng một loại ung thư, được điều trị giống nhau nhưng một người sống, một người chết?

Các nhà khoa học đã có thể xác định được ít nhất một biến đổi gien gây ra khối u ở hơn 95% bệnh nhân và từ 5 đến 10 đột biến gien trở lên ở nhiều bệnh nhân. Ảnh minh họa: Shutterstock

Ung thư là một căn bệnh di truyền, và một nguồn lớn dữ liệu di truyền mới của nhiều loại ung thư khác nhau hứa hẹn sẽ mở ra những con đường mới trong phòng ngừa và điều trị, theo Medicine Net.

Các nhà nghiên cứu cho biết có đến 19 trong số 20 loại ung thư có thể truy ngược đến một hoặc nhiều đột biến gien cụ thể, dựa trên dữ liệu thu thập được từ trình tự chuyên sâu của toàn bộ hàng ngàn bộ gien ung thư.

Hiện tại các nhà khoa học đã có thể xác định được ít nhất một biến đổi gien gây ra khối u ở hơn 95% bệnh nhân và từ 5 đến 10 đột biến gien trở lên ở nhiều bệnh nhân, theo Medicine Net.

Những đột biến gien này được gọi là đột biến quan trọng, đồng chủ tịch dự án, Peter Campbell, cho biết. Ông Peter Campbell là người đứng đầu về ung thư, lão hóa và đột biến mắc phải tại Viện Wellcome Sanger ở Anh.

Trung bình, một bộ gien ung thư chứa 4 - 5 đột biến quan trọng, các nhà nghiên cứu báo cáo.

Kiến thức này sẽ giúp các nhà nghiên cứu và bác sĩ phát triển và lựa chọn các phương pháp điều trị chính xác, nhắm vào các đột biến cụ thể đang gây ung thư ở từng bệnh nhân, ông Campbell nói.

Những phát hiện này giúp chúng ta "giải mã sự phức tạp của bệnh ung thư", tiến sĩ William Cance, từ Hiệp hội Ung thư Mỹ, cho biết. “Chúng tôi muốn thực hiện từng liệu pháp điều trị ung thư chi tiết cho từng bệnh nhân ung thư. Chúng tôi đang hướng tới phương pháp thiên về xem xét thành phần di truyền của khối u chứ không phải điều trị mọi bệnh ung thư của cùng một loại theo cùng một cách", ông William Cance cho biết.

Dự án này mang tên “Phân tích Ung thư của Tổ hợp toàn bộ hệ gien”, đã phân tích 2.658 toàn bộ hệ gien của các mẫu ung thư từ 38 loại khối u.

Kết quả đầu tiên được công bố trên tạp chí Nature, vào ngày 5.2 trong 6 bài báo.

Ông Campbell cho biết dữ liệu cho thấy tại sao 2 bệnh nhân mắc cùng loại ung thư, được điều trị giống nhau, có thể có kết quả hoàn toàn khác nhau, một người chết và một người sống.

Do gien ung thư ở một người khác hoàn toàn với các bệnh nhân khác, và những gien này bị ảnh hưởng bởi các sự kiện trong suốt cuộc đời của một người, tiến sĩ Campbell nói.

Đột biến ảnh hưởng cũng giống như hút thuốc, phơi nắng hoặc béo phì.

Các nhà khoa học đã thấy hàng ngàn sự kết hợp khác nhau của đột biến gây ung thư và hơn 80 quá trình tiềm ẩn khác nhau tạo ra các đột biến gây ung thư. Đó là các quá trình do lão hóa, do di truyền và do lối sống. Tất cả tạo nên bộ gien của một người trong quá trình phát triển ung thư.

Trong suốt cuộc đời, mọi người tích lũy các đột biến gien từ hành động sống đơn giản. Trung bình khoảng 2 tuần, mỗi tế bào máu tăng thêm 1 đột biến. Điều quan trọng là tìm ra đột biến nào gây ra bệnh ung thư, theo Medicine Net.

Bằng cách xây dựng trên cơ sở dữ liệu di truyền này, các nhà nghiên cứu hy vọng trong tương lai sẽ có thể nhập các gien gây ung thư ở bệnh nhân và yếu tố lối sống vào máy tính và đưa ra các phương pháp chữa trị chính xác.

Sử dụng các liệu pháp nhắm mục tiêu này có thể giúp chẩn đoán chính xác hơn, từ đó chỉ định cách điều trị hiệu quả nhất và ít độc hại nhất cho bệnh nhân, tiến sĩ Campbell cho biết.