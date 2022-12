Thị xã An Khê hội thảo khoa học di tích đình Cửu Định và miếu An Tân

(GLO)- Chiều 21-12, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thảo khoa học di tích lịch sử đình Cửu Định (phường An Phước) và miếu An Tân (phường An Tân).

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Bảo tàng tỉnh; HĐND, UBND thị xã An Khê; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, các phường của thị xã; các nhà khoa học; nhân chứng trên địa bàn phường An Tân, An Phước.

Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Ngọc Minh

Đình Cửu Định tọa lạc tại số 339, đường Yă Đố (tổ 1, phường An Phước). Đình được xây dựng vào đầu thế kỷ XX, làm nơi sinh hoạt tín ngưỡng và hội họp của cộng đồng thôn Cửu Định. Đình thờ các vị thần: Thiên Y A Na, thành hoàng, thổ địa, cao các nguyên quân chi thần, bạch mã thái giám tôn thần, tiêu diện hùng oai đại lực sĩ diệm khẩu quỷ vương chi thần.

Hàng năm, tại đình Cửu Định, người dân tổ chức lễ cúng Khai Sơn, Quý Xuân, Quý Thu, Thanh Minh, lễ Trung nguyên, Hạ nguyên, Tết Nguyên đán. Trong đình hiện còn hơn 60 hiện vật quý, trong đó có 2 sắc thần được vua Duy Tân ban sắc phong thần cho làng vào năm 1911.

Theo hồ sơ khoa học, miếu An Tân (tổ 2, phường An Tân) là trung tâm văn hóa tín ngưỡng của vạn (xóm) An Tân, thuộc thôn An Khê xưa. Dựa vào các kiến trúc hiện có, các nhà khoa học nhận định miếu An Tân được xây dựng kiên cố lần đầu vào khoảng thập niên 1920-1930. Miếu An Tân được người dân gọi là Miếu Bà và chánh điện của miếu gọi là Điện Bà. Dù trải qua 1 thế kỷ với biết bao thăng trầm lịch sử, miếu An Tân vẫn giữ được kiến trúc truyền thống độc đáo và hệ thống văn tự Hán-Nôm phong phú; gìn giữ, duy trì lễ cúng Khai Sơn, Quý Xuân.

Miếu An Tân (tổ 2, phường An Tân, thị xã An Khê) cổ kính, còn lưu giữ được hệ thống văn tự Hán-Nôm phong phú. Ảnh: Ngọc Minh

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến về lý lịch di tích, hình ảnh, bản đồ dự kiến khoanh vùng các di tích, thống kê hiện vật, bản vẽ, bản dịch chữ Hán-Nôm…

Trên cơ sơ ý kiến của các nhà khoa học, nhân chứng, Ban nghi lễ đình Cửu Định, miếu An Tân, UBND thị xã An Khê sẽ điều chỉnh, bổ sung thông tin để hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh nhằm tiếp tục bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân; qua đó, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, du lịch của địa phương.

NGỌC MINH