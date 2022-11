Liên hoan Cải lương toàn quốc quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ tham gia

(GLO)- Liên hoan Cải lương toàn quốc-2021 có sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp từ Trung ương đến địa phương với gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia với 27 vở diễn.

Ngày 3-11, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức họp báo Liên hoan Cải lương toàn quốc-2021. Liên hoan do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức. Liên hoan diễn ra từ ngày 5 đến 20-11-2022 tại TP. Tân An (tỉnh Long An)

Cảnh trong vở “Huyền thoại gò Rồng ấp” - vở cải lương xây dựng hình tượng Lý Công Uẩn, vị hoàng đế khai quốc của triều Lý, tác phẩm tham dự Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc 2021. Ảnh do nghệ sĩ cung cấp/Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động thông tin: Ban tổ chức cho biết hiện nay với nhiều loại hình giải trí số hấp dẫn, mới mẻ, việc bảo tồn và phát triển cải lương đứng trước nhiều thử thách. Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch (Cục Nghệ thuật biểu diễn) mong muốn thông qua liên hoan này sẽ góp phần bảo tồn và phát huy nghệ thuật cải lương, qua đó giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam.

Nhằm tạo sự đa dạng cho các vở diễn tham dự, Ban Tổ chức không hạn chế về đề tài, khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phản ánh nội dung "Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế".

Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vở diễn, và các cá nhân nghệ sĩ; giải thưởng cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa.

Cải lương là loại hình nghệ thuật có sự tổng hợp của hát bội, đờn ca tài tử và chịu ảnh hưởng của kịch nghệ phương Tây. Theo năm tháng, loại hình nghệ thuật này đã có những biến cải về nội dung tuồng tích, điệu ca, lời hát cho đến cách thức bài trí sân khấu… Song có thể khẳng định, dù có thay đổi, cải tiến đến đâu thì những giá trị cốt lõi của nghệ thuật cải lương như tính trữ tình, nét bi, sự khôi hài… vẫn tồn tại trong nhiều vở diễn kinh điển của loại hình nghệ thuật đặc sắc này.

Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Trần Hướng Dương cho biết, mỗi vở diễn tham gia phải có thời lượng từ 90-150 phút, được dàn dựng từ năm 2017 đến nay, hoặc được phục dựng với ê kíp sáng tạo mới nhưng chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức. Các vở diễn có nội dung không đi ngược chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương.

Lễ khai mạc và bế mạc được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Long An, HTV1, Truyền hình cáp Việt Nam. Các vở diễn dự thi sẽ được phát sóng trên Truyền hình cáp Việt Nam sau khi Liên hoan kết thúc.

