Nghệ sĩ nhiếp ảnh ở Gia Lai đạt giải quốc tế

(GLO)- Ban tổ chức cuộc thi Drone Photo Awards (Italy) vừa công bố kết quả năm 2022. Ở hạng mục “Con người”, có 7 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải khuyến khích, trong đó có tác phẩm “Phơi cói” của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai).

Anh Nguyễn Linh Vinh Quốc cho hay: Bối cảnh thực hiện tác phẩm là tại làng chiếu cói Phú Tân-một làng nghề truyền thống có tuổi đời trên 100 năm ở xã An Cư, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên). Hàng năm, mùa thu hoạch cói diễn ra nhộn nhịp với nhiều công đoạn, từ thu hoạch cói tươi đến phơi, nhuộm, dệt thành chiếu. Bức ảnh đã bắt trọn khoảnh khắc những phụ nữ làng nghề đang trải sợi cói nhuộm đủ màu sắc để phơi, tạo thành bức tranh lao động vô cùng đẹp mắt.

Tác phẩm "Phơi cói" của tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc

Drone Photo Awards là một phần của cuộc thi ảnh quốc tế uy tín Siena International Photo Awards, được tổ chức lần đầu vào năm 2015 tại Italy. Các tác phẩm được quay chụp từ các thiết bị như drone, diều, dù lượn, khinh khí cầu hay trực thăng. Năm 2022, giải thưởng thu hút hàng ngàn ảnh của các nhiếp ảnh gia dự thi từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ, ở các hạng mục như: Con người, Tự nhiên, Đô thị, Thể thao. Những bức ảnh đoạt giải và vào top đẹp nhất sẽ được trưng bày tại Triển lãm Above Us Only Sky vào tháng 10-2022 tại Siena (Italy).

LAM NGUYÊN