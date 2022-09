Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Ia Grai: Tự hào "Tiếng gọi non sông"

(GLO)- Những tiếng hát thấm đẫm niềm tự hào và tình yêu non sông, đất nước đã vang vọng tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), mang đến cho khán giả bao xúc cảm thiêng liêng vào đúng dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2-9.

Hội diễn do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 31-8 đến 1-9. Hoạt động ý nghĩa trên có sự góp mặt của 16 đoàn với trên 400 diễn viên không chuyên đến từ lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Có 76 tiết mục thuộc các thể loại: ca, múa, kịch và diễn tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc đã được trình diễn, qua đó nêu bật tinh thần cách mạng của Nhân dân ta qua 2 cuộc trường kỳ kháng chiến, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu đất nước cũng như những đổi mới trên vùng đất Tây Nguyên. Có thể kể đến các tiết mục như: Người là niềm tin chiến thắng, Tiếng gọi non sông, Cô gái mở đường, Đường chúng ta đi, Việt Nam quê hương tôi, Xin chào Việt Nam, Việt Nam gấm hoa, Truyền thuyết Trường Sa-Hoàng Sa, Tây Nguyên xưa và nay, Vũ điệu cồng chiêng…

Tinh thần cách mạng bất khuất là cảm hứng của nhiều tiết mục tại hội diễn. Ảnh: Lam Nguyên

Đặc biệt, đoàn diễn viên không chuyên xã Ia Hrung đã gây ấn tượng sâu sắc với tiết mục múa đậm chất hùng tráng và cũng rất thời sự: “Glớ và chiến công thầm lặng”, tái hiện cảnh du kích thiếu niên Puih Glớ bắn rơi máy bay và tiêu diệt 2 tướng Mỹ năm 1970. Người du kích dũng cảm này đang được huyện Ia Grai hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đề nghị truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong mạch nguồn cảm hứng về tình yêu đất nước, ca khúc “Truyền thuyết Trường Sa-Hoàng Sa” do thầy giáo Trần Văn Phấn-Trường THCS Lê Hồng Phong (xã Ia Chía) đã “đốn tim” khán thính giả với giọng ca vang, ấm lạ lùng. Đó là những ca từ da diết, hào hùng: “Chuyện kể rằng Trường Sa-Hoàng Sa là anh em song sinh một nhà. Lạc Long Quân 50 con xuống biển, mẹ Âu Cơ 50 con lên rừng (…). Một ngày kia, bọn ngoại bang đưa quân vào cướp nước, Hoàng Sa thay cha chinh chiến miền biển xa. Triệu triệu trái tim vững niềm tin bảo tồn đất Việt. Nước mắt Hoàng Sa ngập đầy biển Đông. Bên kia Trường Sa, người em trai kiên cường giữ nước. Tay kiếm hiên ngang, giữ biển trời quê hương. Việt Nam ơi máu và hoa nhuộm hồng đất mẹ, nối tiếp cha ông danh xứng con Lạc cháu Hồng”. Nói về giải thưởng dành cho tiết mục đơn ca xuất sắc nhất tại hội diễn, thầy Phấn chia sẻ: “Chọn thể hiện ca khúc này, tôi mong muốn truyền tải đến khán giả lòng tự hào và tình yêu đất Việt”.

Nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng hết sức công phu về trang phục, đạo cụ, biểu diễn nên đã “chạm” vào cảm xúc khán giả. Ảnh: Lam Nguyên

Thoát khỏi tính không chuyên của một hội diễn nghệ thuật quần chúng, nhiều tiết mục được đầu tư, dàn dựng hết sức công phu về trang phục, đạo cụ, biểu diễn nên đã “chạm” vào cảm xúc khán giả như: Việt Nam quê hương tôi, Tiếng gọi non sông (xã Ia Sao); Bức họa đồng quê (xã Ia Tô); Người là niềm tin tất thắng (Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng). Trong đó, xã Ia Sao là đơn vị duy nhất giành 2/5 giải A của hội diễn. Chị Đoàn Thị Hồng Hạnh-giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, một thành viên của đoàn-cho hay: Tuy thời gian tập luyện ít và gấp gáp do các cán bộ, giáo viên đang khá bận rộn với nhiệm vụ chuyên môn trước thềm năm học mới 2022-2023, nhưng đáng mừng là ai cũng nhiệt tình. Dù phải tranh thủ sắp xếp thời gian tập luyện xuyên trưa, có khi tập đến tối nhưng cả đoàn chẳng ai nề hà. “Tham gia 3 tiết mục thì có 2 giải A, 1 giải C. Cả đoàn phấn khởi lắm!”-cô Hạnh bày tỏ.

Đại diện đơn vị được trao giải nhất toàn đoàn, thầy Trần Văn Thành-Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Trưởng đoàn xã Ia Tô-cho biết: Qua 2 năm các hoạt động văn hóa-văn nghệ tạm dừng do dịch Covid-19, hội diễn đã mang lại niềm vui lớn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Hoạt động sôi nổi trên cũng tạo khí thế, động lực cho năm học mới, qua đó khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kết thúc hội diễn, có 5 giải A, 6 giải B, 6 giải C và 13 giải khuyến khích đã được trao cho các tiết mục đặc sắc. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao giải nhất toàn đoàn cho xã Ia Tô; giải nhì thuộc về xã Ia Chía; giải 3 thuộc về trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. 2 giải khuyến khích toàn đoàn lần lượt được trao cho xã Ia O và Ia Krái.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Lam Nguyên

Đánh giá về chất lượng hội diễn, bà Lê Thị Phương Loan-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Ia Grai, Trưởng ban Tổ chức-khẳng định: “Với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết đối với phong trào văn hóa văn nghệ của huyện nhà, các đơn vị đã ngày đêm tập huyện để cống hiến cho khán giả những tiết mục đặc sắc. Nhờ đó, chất lượng hội diễn lần này có sự đột phá cả về chất và lượng. Nhiều chương trình, tiết mục được các đoàn dàn dựng công phu, bám sát chủ đề của hội diễn, thể hiện tính sáng tạo, độc đáo, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Hội diễn đã góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, đồng thời thúc đẩy phong trào văn nghệ phát triển, qua đó xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

