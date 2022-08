An Khê: Trang trọng lễ tưởng niệm 230 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2022)

(GLO)- Sáng 25-8 (nhằm 28-7 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với thị xã An Khê long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 230 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2022) và trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, bằng xếp hạng di tích quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá.

Dự lễ, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường Trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Lễ tưởng niệm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung năm nay được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo đại biểu, người dân trong và ngoài thị xã về dự. Ảnh: Ngọc Minh

Về phía các tỉnh bạn có: đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum; lãnh đạo tỉnh Bình Định, lãnh đạo huyện Tây Sơn ( Bình Định).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thị xã và các địa phương cùng người dân đã dâng hoa lên tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Các đại biểu cùng nhau ôn lại sự nghiệp vẻ vang của phong trào Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu dâng hương tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cho biết: Năm Tân Mão 1771, từ căn cứ địa ban đầu vùng Tây Sơn Thượng đạo (nay là huyện Kbang, Kông Chro, Đak Pơ và thị xã An Khê), ba anh em nhà Tây Sơn do Nguyễn Nhạc lãnh đạo đã chiêu tập nghĩa binh, xây dựng đồn trại, tích trữ quân lương, chuẩn bị khởi binh chống lại cường quyền, áp bức. Được sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số miền Thượng, anh em nhà Tây Sơn đã xây dựng được một đội quân hùng mạnh. Dưới sự lãnh đạo tài ba của anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ, nghĩa quân đã đánh tan hai triều đại phong kiến, 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn quân Mãn Thanh, thu giang sơn về một mối.

Sau khi dẹp xong thù trong, giặc ngoài, trên cương vị hoàng đế, ông chăm lo cho Nhân dân, đưa ra nhiều cải cách về kinh tế, quan tâm đến giáo dục, văn hóa… Về đối ngoại, Quang Trung thiết lập bang giao và yêu cầu nhà Thanh phải công nhận độc lập chủ quyền của nước ta.

Ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý (1792), Hoàng đế Quang Trung đột ngột qua đời khi mới 39 tuổi, để lại bao hoài bão về xây dựng, kiến thiết đất nước chưa thực hiện được. Ông ra đi để lại sự ngưỡng vọng, tiếc nuối trong lòng Nhân dân. Sự nghiệp của ông luôn sống mãi trong ký ức người dân, đặc biệt là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Lễ tưởng niệm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung được tiến hành theo nghi thức truyền thống do các cụ trong Ban nghi lễ An Khê đình thực hiện. Ảnh: Ngọc Minh

“Nhiều năm qua, thị xã An Khê và các huyện lân cận cùng cả tỉnh Gia Lai thường xuyên tổ chức giỗ theo ghi thức truyền thống để tưởng nhớ vị vua “Áo vải cờ đào” cùng các tướng sĩ nhà Tây Sơn. Đất Tây Sơn Thượng đạo xưa nay đã trở thành di tích quốc gia đặc biệt”-ông Vỹ tự hào nhấn mạnh.

Sau khi dâng hoa, các đại biểu dâng hương, tỏ lòng thành kính ghi nhớ công lao to lớn của các tướng sĩ nhà Tây Sơn tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt. Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung được thực hiện theo nghi thức truyền thống do các cụ trong Ban nghi lễ An Khê đình thực hiện.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Quần thể Tây Sơn Thượng đạo cho các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, lễ tưởng niệm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung năm nay được tổ chức với quy mô lớn, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thị xã về dự. Đây là dịp để Nhân dân tưởng nhớ, tri ân người anh hùng “Áo vải cờ đào”; qua đó, giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của vùng đất Tây Sơn Thượng đạo.

Tại lễ tưởng niệm, các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê vinh dự đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với Quần thể Tây Sơn Thượng đạo; thị xã An Khê đón bằng xếp hạng di tích quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá.

Thị xã An Khê đón bằng xếp hạng di tích quốc gia Rộc Tưng-Gò Đá. Ảnh: Ngọc Minh

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-nhấn mạnh: Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là nơi ghi dấu cuộc khởi nghĩa nông dân do ba anh em nhà Tây Sơn lãnh đạo vào những năm cuối thế kỷ 18. Đây là một giai đoạn lịch sử oai hùng của đất nước ta, dưới sự lãnh đạo thiên tài quân sự Nguyễn Huệ. Từ cuộc khởi nghĩa nông dân, thắng lợi của phong trào Tây Sơn đã đưa đất nước ta lên một tầm cao mới. Nơi đây đã trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai nói chung và các huyện, thị xã khu vực phía Đông tỉnh nói riêng.

“Để Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo được bảo tồn và phát huy một cách tốt nhất, tôi mong mỏi các cấp, các ngành, nhất là ngành Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các địa phương có di tích, cùng toàn thể bà con Nhân dân khu vực dành sự quan tâm đặc biệt đối với di tích này; đóng góp những ý tưởng, giải pháp thiết thực nhằm khắc phục khó khăn để quản lý các di tích một cách tốt nhất, đảm bảo được các yếu tố gốc cấu thành di tích”-bà Lịch đề nghị.