Chư Prông: Bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống

(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; qua đó, tạo sự phong phú trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân.

Huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa-Thông tin phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn quan tâm duy tu, bảo dưỡng thiết chế văn hóa; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không bán cồng chiêng. Cùng với đó, mở các lớp dạy nghề, thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm; tổ chức các hội thi, liên hoan văn hóa-văn nghệ vào các dịp lễ lớn của dân tộc. Trên cơ sở đó, các xã cũng như các thôn, làng vận động Nhân dân tiếp tục phát huy với vai trò chủ thể như: cộng đồng dân tộc Jrai, Bahnar thành lập các đội cồng chiêng và tổ chức tập luyện, tham gia biểu diễn khi có sự kiện; cộng đồng các dân tộc phía Bắc tiếp tục gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc thông qua việc thành lập các câu lạc bộ, tổ chức biểu diễn khi hội họp hoặc vào các ngày lễ, Tết như: hát then của người Tày, Nùng; hát đối của người Mường…

Ông Bùi Văn Dương-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu-cho hay: Bằng nhiều cách khác nhau, 14 cộng đồng dân tộc đang sinh sống trên địa bàn đều chung tay gìn giữ những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Họ đã góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa cũng như nâng cao đời sống tinh thần. Nổi bật trong đó là các làng người Jrai đã thành lập các đội cồng chiêng và cộng đồng người Tày, Nùng thành lập câu lạc bộ hát then.

Đội cồng chiêng “nhí” làng Gà (xã Ia Boòng) đã đánh thành thục nhiều bài cồng chiêng truyền thống. Ảnh: Hà Duy

Bà Nông Đức Hiệu (thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu) bày tỏ: Được sự quan tâm của UBND xã, cộng đồng người Tày và Nùng đã thành lập Câu lạc bộ “Bằng lăng tím hát then” gồm 18 thành viên. Hàng năm, vào các dịp lễ, Tết, Câu lạc bộ thường tổ chức cho các thành viên giao lưu để gìn giữ cũng như làm phong phú thêm đời sống tinh thần của bà con. “Đối với người dân tộc Tày và Nùng, hát then không chỉ giải quyết vấn đề tín ngưỡng mà còn răn dạy con người, ngợi ca đạo đức, tình yêu thiên nhiên, đất nước… Do vậy, chúng tôi đang nỗ lực truyền dạy hát then cũng như ý nghĩa của điệu then trong đời sống cho thế hệ trẻ để bảo tồn, phát huy”-bà Hiệu cho biết.

Phong trào thể dục thể thao được huyện Chư Prông chú trọng phát triển. Ảnh: Nhật Hào

Là địa phương có đông đồng bào Jrai, xã Ia Boòng chú trọng gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng. Đến nay, xã đã thành lập được 9 đội cồng chiêng. Họ thường xuyên duy trì tập luyện và tham gia biểu diễn khi làng có lễ hội. Đặc biệt, xã cũng đang nỗ lực bảo tồn bằng cách truyền dạy cho thế hệ trẻ. Anh Siu Bình-Bí thư Đoàn xã-cho hay: Từ chủ trương của Đảng ủy, UBND xã, năm 2012, Đoàn xã đã thành lập các đội cồng chiêng, gây quỹ mua cồng chiêng; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện hoặc các già làng, nghệ nhân, người lớn tuổi tổ chức các buổi tập luyện thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia. Tới nay, hầu hết các em đều có ý thức gìn giữ văn hóa cồng chiêng và cảm thấy tự hào khi tham gia biểu diễn tại các sự kiện do Tỉnh Đoàn, Huyện Đoàn cũng như Đoàn xã tổ chức. Điển hình có đội cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Gà, làng Yắt và làng Klũ. Riêng đội cồng chiêng thanh-thiếu niên làng Yắt từng tham gia giao lưu văn hóa cồng chiêng tại tỉnh Lâm Đồng và 3 lần đạt giải tại Liên hoan cồng chiêng thanh-thiếu niên do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Dương Văn Hoan cho biết: Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm xã hội hóa hoạt động văn hóa-văn nghệ; mở các lớp dạy nghề về cồng chiêng, thành lập các câu lạc bộ văn hóa-văn nghệ. Đồng thời, đẩy mạnh vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên tham gia các câu lạc bộ, các lớp dạy nghề cũng như các hoạt động văn hóa-văn nghệ được tổ chức trên địa bàn. Gắn công tác văn hóa-thể thao với xây dựng nông thôn mới và thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.