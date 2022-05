An Khê: Một số cụm đình, miếu, khu tưởng niệm đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(GLO)- Sáng 17-5, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh đối với một số cụm đình miếu, khu tưởng niệm trên địa bàn.

Theo Quyết định số 312/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt danh mục kiểm kê di tích và dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích giai đoạn 2018-2023 trên địa bàn, thị xã An Khê có 29 di tích trong danh mục được UBND tỉnh phê duyệt xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sau khi xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, đến nay, Khu tưởng niệm Liệt sĩ Tú Thủy (xã Tú An); cụm đình, miếu Tân Lai-Tân Chánh, đình Tân An (phường An Bình); miếu Thanh Minh (phường An Phú) được UBND tỉnh công nhận và cấp bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Lãnh đạo phường An Phú đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh miếu Thanh Minh. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê trao bằng công nhận xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý khu tượng niệm, đình miếu các xã, phường có di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh dịp này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê-đề nghị: “Lãnh đạo xã Tú An, phường An Phú và An Bình phối hợp với các ngành chức năng nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh hiểu được giá trị, ý nghĩa của các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Tăng cường huy động các nguồn lực khác nhau, đặc biệt là xã hội hóa nhằm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện tốt công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa của địa phương. Đồng thời, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra, phát hiện biểu dương những tổ chức, cá nhân tích cực; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến di tích theo quy định”.