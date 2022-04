Nghi thức chào đời của em bé Tây Nguyên

(GLO)- Sinh đẻ là một việc hệ trọng trong vòng đời con người. Mỗi tộc người có những hành vi độc đáo trong chuyện sinh nở, đúc kết thành phong tục qua hàng ngàn năm.





Cùng với việc sinh ra một em bé, người Việt thường lập lá số tử vi theo ngày giờ để đoán mệnh và coi chuyện ấy rất linh thiêng. Người mẹ phải kiêng cữ đủ thứ từ ăn nghỉ cấm cửa nơi buồng tối, tắm rửa, nằm than, xông hương liệu...



Từ xa xưa, phụ nữ Tây Nguyên mang thai đủ tháng đủ ngày thì tự chuẩn bị tâm thế để sinh đẻ ngay tại ngôi nhà của mình. Những người đàn bà hoang thai, đến ngày sinh phải tự vào rừng vào suối tìm chỗ dựng chòi mà làm ổ đẻ, tự xoay xở cho đến ngày mẹ con cứng cáp mới trở về nhà.

Đồng bào Bahnar làm lễ thổi tai kết hợp xỏ lỗ tai cho bé gái. Ảnh: Ngọc Thành



Tùy vùng, phụ nữ Tây Nguyên có thể đẻ ngay trên nhà sàn hoặc rải cót, quây cót để đẻ dưới gầm sàn. Cuộc “vượt cạn” ấy thường thì có những bà mụ dày dạn kinh nghiệm hỗ trợ, hướng dẫn, đỡ đần. Đứa bé mới đẻ xong được đưa ra tắm ngay bằng nước lã đựng trong những quả bầu cho sạch sẽ, rồi lau khô, cho bú mẹ. Người mẹ đẻ xong một buổi (sáng đến chiều) hoặc một đêm (tối đến sớm mai) thì phải tự ra suối tắm rửa, giặt giũ. Bây giờ, có những tài liệu khoa học viết về việc cho trẻ con tắm táp tập bơi trong nước từ lúc sơ sinh, thấy lạ, nhưng hóa ra người Tây Nguyên đã thực hành hàng ngàn năm nay rồi!



Khi có người sinh đẻ, chủ nhà sẽ chặt một cành lá xanh cắm lên đầu cầu thang chính, báo cho người lạ biết trong nhà có người đẻ, không được vào. Việc cấm kỵ ấy kéo dài độ một tuần. Khi người mẹ và em bé sơ sinh đã khỏe mạnh cứng cáp thì họ sẽ vứt bỏ cành lá và không kiêng cản người lạ tới nhà nữa. Người mẹ và em bé hàng ngày nằm ngay cạnh bếp cho ấm lưng mà không cần buồng kín, lò than ở cữ...



Người Bahnar vùng Kbang thì có củ Bumxike dùng cho người đẻ uống để chóng bình phục sức khỏe và phục hồi cơ thể. Nhờ vậy, họ không phải kiêng cữ, đẻ xong có thể làm được mọi việc ngay.



Đàn bà đẻ ở Tây Nguyên chỉ chú trọng nhất trong chuyện ăn. Khi mới đẻ, họ kiêng ăn thịt bò, kiêng thịt heo đực, kiêng ăn cá trê, cá rô (cá có ngạnh sắc), kiêng các loại rau có màu đỏ màu tím như: cà tím, rau lang tím, lá mì đọt đỏ, kiêng ăn các thức ăn dạng nước, đa phần thịt cá đều được nướng khô già lửa. Khi vợ đẻ, người chồng lập tức đập chết một con gà, phanh ức nướng cả buổi bên đống than lớn theo lối bức xạ nhiệt, cho đến khi thơm lựng giòn cả xương. Đó là món ăn phổ biến cho người đàn bà mới đẻ. Việc ăn kiêng cũng chỉ xảy ra trong khoảng một tuần.



Đứa bé khi vừa đẻ ra có thể được đặt một cái tên tạm. Chờ cho biết bò, gia đình sẽ làm nghi lễ thổi tai và đặt tên chính thức cho bé.



Với gia đình thường dân, lễ thổi tai rất đơn giản. Họ làm thịt một con gà phanh ra, nướng lên, để vào cái mẹt nan tre. Trên ấy có một cái bôih (dụng cụ bằng sành đựng rượu cần để cúng) nhỏ đựng cơm rượu cần, một ít ống tre, vật dụng nhỏ... Bà mụ sẽ bày biện lễ vật trước em bé và khấn xin các Yàng cho nó được khỏe khoắn thông minh, trai thì có chí cương cường mạnh mẽ, gái thì xinh đẹp giỏi mọi công việc.



Khấn xong, bà mối cầm đoạn ống nứa nhỏ tầm ngón tay, chiều dài hơn một gang nhúng rượu cần trong bôih rồi thổi vào hai lỗ tai cho em bé. Đó như thổi luồng sinh khí vào một cơ thể non nớt. Cầu cho cái tai nó luôn nghe theo những lời tốt đẹp, không nghe lời xấu xa. Thổi tai xong, người ta nhai một miếng gan gà nướng nhỏ cho vào miệng em bé và quệt lên chút rượu cần như một cử chỉ chúc phúc cầu cho nó luôn mạnh khỏe hay ăn chóng lớn.



Ngày thổi tai cũng là ngày đặt tên chính thức cho bé. Từ đấy, nó đã có một cái tên, có một sứ mệnh trong cuộc đời. Với bé gái, vào ngày thổi tai, bà mụ cũng thường xỏ tai cho bé, bằng dụng cụ gai rừng hoặc mẩu nứa vót nhọn đã sát trùng.



Để đoán biết tương lai của em bé, cái mẹt đựng những vật dụng nhỏ được để ngay trước mặt cho nó bò vào lượm lấy một cái gì đó. Căn cứ vào vật dụng em bé lượm được, bà mụ sẽ giải mã tương lai cuộc đời cũng như sở thích sở trường của em bé sau này.



Sau lễ thổi tai, bà mẹ sẽ yên tâm về đứa con mình sinh ra đã được các Yàng chấp nhận, phù hộ. Nó đã chính thức trở thành một thành viên của gia đình, dòng họ, buôn làng. Người mẹ thường không nhớ ngày tháng năm sinh của đứa con, mà tính tuổi con theo mùa rẫy. Mẹ tự nhiên ghi nhận, bao bọc đứa con từ lúc sơ sinh bé bỏng đến khôn lớn nên người!



PHẠM ĐỨC LONG