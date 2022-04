Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu kết nối trực tuyến đến hơn 40 quốc gia

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu 2022 - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến vào ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 10/4 dương lịch).



Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Chương trình do Ban dự án Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu, Trung tâm liên Văn hóa, Khoa học Truyền thông Quốc tế phối hợp tổ chức.



Theo Ban dự án, Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu 2022 - Lễ giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp trên hệ thống truyền thông của Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu (https://www.facebook.com/quoctovietnamtoancau), Hung King TV Global, Truyền hình HITV - Truyền hình Cáp Hà Nội, Future Now (có thành viên trên 178 quốc gia và vùng lãnh thổ)...



Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với Cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, nghiên cứu và làm việc ở nước ngoài, mà còn đối với bạn bè quốc tế yêu mến Việt Nam.



Chương trình này đã được Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu duy trì tổ chức hàng năm nhằm tạo dựng một ngày văn hoá chung - kết nối người Việt trên toàn cầu và bạn bè quốc tế, xây dựng cây cầu văn hoá hữu nghị vững chắc, tình bạn chân thành giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.



Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu 2022 gồm 3 phần, trong đó, phần I là phần lễ, chủ đề "Biết ơn Tổ tiên các Vua Hùng", được phối hợp phát sóng lại phần Lễ giỗ Tổ Hùng Vương từ Đền Hùng - Phú Thọ, Việt Nam và phần Lễ giỗ Tổ Hùng Vương từ các nước có thành viên của Ban dự án trên thế giới.



Phần II chủ đề "Về cùng nước Việt" giới thiệu đại diện các tiết mục văn nghệ, các công trình văn hóa nghệ thuật... của bà con kiều bào các nước.



Phần III là hội nghị vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu, kết nối trực tuyến vinh danh đại biểu kiều bào và bạn bè quốc tế từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Danh sách vinh danh do Hội đồng Vinh danh gồm các nhà trí thức, khoa học, doanh nhân, lãnh đạo Hội đoàn cộng đồng kiều bào, quốc tế đề cử và xét duyệt.



Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu ra đời với sứ mệnh kết nối kiều bào và bạn bè quốc tế cùng tham gia bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở nước ngoài, nhằm gắn kết sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đối thoại liên văn hóa giữa Việt Nam với các nền văn hóa trên thế giới.



Ngoài ra, dự án còn mong muốn lan tỏa, định vị giá trị văn hóa và phẩm hạnh dân tộc Việt đặt trong sự tôn trọng và tôn vinh phẩm hạnh của các dân tộc/quốc gia khác trên toàn cầu, trên môi trường thực tế và môi trường thực tế ảo/môi trường báo chí-truyền thông liên toàn cầu.

Theo chinhphu.vn