Ngày 11/4, tại Khu di tích lịch sử Mai An Tiêm, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa khai mạc Lễ hội Mai An Tiêm năm 2022.





Biểu diễn trống hội tại lễ hội Mai An Tiêm.



Mai An Tiêm là người khai khẩn đảo hoang, "thuần dưỡng" loài cây thân mềm thành giống dưa hấu, thúc đẩy phát triển nghề trồng trọt thời Vua Hùng dựng nước, góp phần khắc họa nghị lực vượt khó, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo của người dân Việt Nam.



Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu lưu truyền trong đời sống văn hóa cộng đồng, được các thế hệ lập đền thờ tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.



Đọc chúc văn tưởng nhớ, khắc ghi công lao của Mai An Tiêm.



Lễ hội Mai An Tiêm năm 2022 diễn ra với các nghi thức: dâng hương, tế lễ, tưởng nhớ, tri ân công đức của đức thánh Mai An Tiêm, người đã có công khai khẩn đất hoang, lập nên vùng đất Nga Sơn trù mật ngày nay.



Tiếp theo là chương trình nghệ thuật dưới hình thức sân khấu hóa chủ đề: “Nga Sơn - Miền quê huyền thoại” do các nghệ sĩ Nhà hát ca múa kịch Lam Sơn thể hiện những tiết mục ca ngợi vùng đất, con người Nga Sơn, quê hương của những huyền tích còn khắc sâu trong tâm thức bao thế hệ người Việt và đồng diễn võ thuật.



Cũng trong dịp này, huyện Nga Sơn khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn huyện Nga Sơn lần thứ IX năm 2022.

Theo MAI LUẬN (NDĐT)