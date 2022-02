Rằm tháng Giêng lễ chùa cầu an

(GLO)- Từ xa xưa, ông bà ta có câu “Giỗ Tết cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”. Đây là ngày rằm đầu tiên của năm mới theo lịch âm. Lúc này, dù có bận rộn thế nào, nhiều gia đình ngoài sắm mâm cơm lễ dâng lên tổ tiên để tỏ lòng thành kính cầu một năm mới may mắn, thuận lợi còn dành thời gian đi lễ chùa để cầu bình an cho gia đình.

Theo ghi nhận của P.V, ngày 14-2 (tức ngày 14 tháng Giêng), một số chùa như Bửu Quang, Bửu Nghiêm, Bửu Châu, Vĩnh Nghiêm, Quan Âm (TP. Pleiku), Bửu Minh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh), Bửu Lâm (thị trấn Chư Prông)... có nhiều người đi lễ chùa. Tất cả đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm quy định 5K để phòng-chống dịch Covid-19.

Tại phía ngoài chánh điện chùa Bửu Quang (đường Nguyễn Viết Xuân, TP. Pleiku), từng tốp 2-3 người đứng cách nhau 2 m chờ vào lễ chùa cầu an. Sau khi thắp nhang lễ Phật, bà Nguyễn Thị Hoa (số 05 đường Nguyễn Trãi, TP. Pleiku) ghi tên các thành viên trong gia đình nhờ sư trụ trì cúng sao giải hạn. Theo bà Hoa, nhà chùa tiếp đón người dân nhưng không tổ chức cúng bái đông người để thực hiện quy định phòng-chống dịch Covid-19.

Ngay từ sáng sớm 14-2, chị Nguyễn Thị Ngân Duyên (đường Lê Đại Hành, TP. Pleiku) đã đến chùa Vĩnh Nghiêm (đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku) lễ Phật. Chị tâm sự: “Đã thành thói quen, sáng 14 tháng Giêng, tôi lại đến chùa xin lộc. Việc lễ chùa vào rằm tháng Giêng giúp tôi tâm an hơn”.

Chị Nguyễn Thị Ngân Duyên (TP. Pleiku) đi lễ ở chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Đinh Yến

Sư cô Thích Nữ Minh Hậu-Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm-chia sẻ: “Vào ngày rằm, người dân có nhu cầu cúng sao giải hạn nhiều lắm. Do tình hình dịch bệnh còn phức tạp, chùa yêu cầu ai có nhu cầu thì viết tên, địa chỉ để nhà chùa cúng giúp chứ không tập trung đông người”.

Tại các huyện Đak Đoa, Ia Grai và Chư Prông, nhiều người cũng lễ chùa vào rằm tháng Giêng. Chị Mai Thị Nết (làng O Ngol, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) sau khi chở con gái đi học cũng đến chùa Bửu Quang lúc 8 giờ sáng để cầu an, cầu lộc, mong con cái, gia đình bình an và mọi chuyện thuận lợi. “Rằm tháng Giêng năm nào cũng thế, dù có bận rộn thế nào, tôi cũng dành thời gian đi chùa. Đến chùa để cầu may mắn, an lành trong gia đình”-chị Nết cho biết.

Gần đây, chùa Bửu Minh (huyện Chư Păh) thu hút khá đông người đến tham quan, lễ Phật, nhất là vào rằm tháng Giêng. Mặc dù sinh sống ở TP. Hồ Chí Minh nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Nụ cũng đến chùa Bửu Minh làm lễ cầu an. “Rằm tháng Giêng năm nay, mình về chùa Bửu Minh cầu an sức khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt, chùa có nhà đặt kinh luân, dạo bước xoay kinh luân tâm an vô cùng”-chị Nụ bày tỏ.

Đại đức Thích Thường Chiến-Trụ trì chùa Bửu Minh-chia sẻ: “Cùng với các hoạt động Phật sự, nhà chùa mong dịch Covid-19 sớm qua mau để quốc thái dân an, chúng sinh bớt khổ hạnh”.