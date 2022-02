(GLO)- Đầu năm luôn là thời điểm thích hợp để khởi sự mọi việc. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh cho rằng, dù ở bất kỳ ngành nghề, công việc nào, ai cũng dành riêng cho mình một góc nhỏ trong ngày đầu năm để khai mở một điều mới mẻ với mong muốn vạn sự hanh thông.

Người lãnh đạo cũ của tôi suốt mấy chục năm theo nghề viết vẫn luôn giữ thói quen khai bút trong ngày đầu năm. Ông nói, đối với người viết lách, nếu không tự đặt ra kỷ luật cho bản thân và biết cách nuôi dưỡng nguồn cảm hứng sáng tạo thì rất khó để truyền năng lượng dồi dào tích cực vào tác phẩm. Năm nào cũng vậy, trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, ông đều dặn anh chị em phóng viên: “Các anh chị nhớ… khai bút đầu năm”. Đó vừa là sự nhắc nhở ý nhị nghỉ Tết nhưng không được quên nhiệm vụ của một người làm báo, vừa khích lệ tinh thần làm việc của mọi người. Lúc mới vào nghề, tôi thấy lời dặn dò ấy có phần cổ hủ. Nhưng càng công tác, nghiệm ra càng thấy có ích. Một năm khởi đầu từ mùa xuân, mọi việc muốn hanh thông, thuận lợi cũng nên tuân theo trật tự ấy của đất trời. Tôi còn nhớ như in những ngày thơ bé, trong giờ phút Giao thừa, cha tôi đều chuẩn bị một quyển vở mới, một cây bút mới cho các con khai bút đầu xuân với niềm tin thiêng liêng các con sẽ học hành thành đạt. Cho đến bây giờ, tôi cũng dành riêng cho mình một khoảng lặng để khai bút đầu năm với niềm tin vào sự may mắn, thuận lợi. Vịn vào một niềm tin tốt đẹp ấy đôi khi lại giúp ta vượt qua những khúc quanh co mắc mứu lớn nhỏ trong cuộc sống.

Tôi biết nhiều văn nghệ sĩ cũng tự đặt cho mình nhiệm vụ khai bút, khai máy, khai cọ… đầu năm như một sự khai tâm, khai trí cho chính mình. Sôi nổi “khai máy” ngày đầu năm nhất có lẽ phải kể đến các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Họ thường có những chuyến xuất hành đầu năm theo từng nhóm hoặc có người khá kín tiếng, lặng lẽ. Nghệ sĩ luôn tự đặt ra nhiệm vụ sáng tác và tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tạo lên hàng đầu. Mặc dù phải di chuyển trên xe lăn với rất nhiều khó khăn nhưng Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn Vương Quốc-hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi năm nào cũng có những chuyến xuất hành để khai máy đầu năm. Nhớ dịp đầu năm 2020, anh đã chọn 2 tỉnh Gia Lai, Đak Lak để ghi lại những khoảnh khắc xuân cao nguyên trong dịp năm mới. Nghệ sĩ Đoàn Vương Quốc chia sẻ: Mùa xuân của đất trời ngày đầu năm luôn mang tới cho con người năng lượng tích cực. Những chuyến khai máy ở một vùng đất nào đó cho anh niềm tin vào sự khởi đầu suôn sẻ để gặt hái thành quả lao động nghệ thuật trong một năm.

Các văn nghệ sĩ đến chung vui với nhà văn Tạ Thị Ngọc Điệp trong ngày ra mắt tập truyện ngắn “Chuyện trên núi cao”. Ảnh: Hồng Thi

Nhiều nghệ sĩ gạo cội đều coi trọng sự khởi đầu cho hành trình sáng tạo trong dịp năm mới. Gần 40 năm gắn bó nghệ thuật nhiếp ảnh, anh Phạm Dực cho rằng, mình và đồng nghiệp thường chia sẻ những dự định tốt đẹp trong chén trà đầu năm, tiếp sau đó là những chuyến xuất hành khai máy. “Thời sung sức, chúng tôi thường có những chuyến thực tế sáng tác dài trong mùa xuân mới vì đó là thời khắc đất trời và con người đều rất đẹp, dễ bắt được những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui. Tôi nghĩ không riêng nhiếp ảnh mà mọi ngành nghề, công việc, ai cũng nên dành cho mình một góc nhỏ trong ngày đầu năm mới để khai mở một điều mới mẻ với mong muốn vạn sự hanh thông cả năm. Đó là truyền thống văn hóa đã ăn sâu vào tâm thức mỗi người”-nghệ sĩ Phạm Dực nói.

Nhà văn trẻ Tạ Thị Ngọc Điệp-giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ngay trong ngày đầu năm mới 2022 đã cho ra mắt tập truyện ngắn “Chuyện trên núi cao”. Nhưng đó là thành quả lao động của những năm trước. Là người Việt, chị rất coi trọng truyền thống “khai bút” nên vẫn luôn giữ thói quen này trong ngày đầu năm mới. Chị chia sẻ: “Trân trọng và chăm chú nghề viết nên tôi rất coi trọng truyền thống khai bút đầu năm. Tôi thường nghĩ gì viết nấy, có khi viết lan man suy nghĩ về gia đình, nguồn cội trong ngày Tết đoàn viên. Có khi chỉ vài dòng cảm khái trước mùa xuân đất trời. Có khi là dòng nhật ký cho con. Trong giây phút thiêng liêng ấy, tôi có thêm nhiều ấp ủ, dự định cho hành trình sáng tạo sắp tới”.

Nữ nhà văn trẻ này chia sẻ thêm: Đầu năm 2022, chị cùng 4 nữ nhà văn trẻ khác của tỉnh có may mắn tham dự Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ X do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Cùng với đó, chị còn có kế hoạch xuất bản cuốn sách tiếp theo trong năm mới. “Đó là một tập tản văn tập hợp những bài viết đã đăng tải trên các báo, tạp chí, nhiều nhất là đăng trên báo Gia Lai. Tôi hy vọng trong năm mới, văn học nghệ thuật Gia Lai sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả, văn nghệ sĩ luôn dồi dào sức sáng tạo để có những mùa quả ngọt, tiếp nối thành công trong năm vừa qua. Dù không bị thúc ép bởi điều gì nhưng tôi cũng luôn tự đặt mục tiêu sáng tác và không ngừng nỗ lực lao động, sáng tạo, tìm tòi cái mới để đóng góp vào dòng chảy chung của văn học nghệ thuật tỉnh nhà”-chị tiết lộ.