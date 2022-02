An Khê kỷ niệm 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa

(GLO)- Sáng 4-2 (tức mùng 4 Tết Nhâm Dần 2022), thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ kỷ niệm 251 năm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2022) và 233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2022) tại Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo.

Để đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19, năm nay, địa phương chỉ tổ chức dâng hoa, dâng hương theo nghi thức truyền thống. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm và thành kính.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên thị xã An Khê chỉ tổ chức dâng hoa. Ảnh: Ngọc Minh Tưởng nhớ công ơn

Theo sử liệu, cách đây 251 năm, từ căn cứ địa ban đầu là vùng đất An Khê-Tây Sơn Thượng đạo, Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ khởi xướng, lãnh đạo đã trở thành một cuộc chiến tranh nông dân với quy mô cả nước, dần phát triển thành đội quân Tây Sơn hùng mạnh, bách chiến, bách thắng với nhiều chiến công hiển hách. Trong đó đỉnh cao là Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa năm 1789 đã quét sạch 29 vạn quân Mãn Thanh xâm lược ra khỏi đất nước, viết thêm một trang sử chói lọi về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của anh hùng Quang Trung-Nguyễn Huệ và các tướng sĩ nhà Tây Sơn, sáng mùng 4 Tết, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê trang trọng tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương. Từ sáng sớm, các thành viên trong Ban nghi lễ An Khê đình và các đồng chí lãnh đạo thị xã An Khê đã tập trung đầy đủ tại khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo để chuẩn bị đại lễ.

Ngay sau phần khai mạc, dưới tượng đài vua Quang Trung-Nguyễn Huệ uy nghiêm, các đại biểu ôn lại truyền thống hào hùng của phong trào khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Thay mặt Đảng bộ và Nhân dân thị xã An Khê, các đại biểu đã thành kính dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê thành kính dâng hương trước Điện thờ Tam Kiệt. Ảnh: Ngọc Minh Trước Điện thờ Tam Kiệt, trong không khí trang nghiêm, cờ hoa rực rỡ, lễ dâng hương tưởng nhớ 3 anh em và tướng sĩ nhà Tây Sơn được thực hiện theo nghi thức truyền thống. Các thành viên Ban nghi lễ An Khê đình cẩn cáo, thực hiện dâng hương, trà, rượu theo nghi thức cổ truyền. Các đại biểu lần lượt dâng hương trong chánh điện, khẩn cầu các vị anh hùng, tướng sĩ nhà Tây Sơn phù hộ cho quốc thái dân an, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Ông Trần Ngọc Hỷ-Phó Trưởng ban Nghi lễ An Khê đình-cho hay: Đã thành thông lệ, cứ sáng mùng 4 Tết, thị xã An Khê tổ chức lễ kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn và Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, nhắc nhở thế hệ sau kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha.

Lễ dâng hoa, dâng hương theo nghi thức truyền thống được tiến hành nhanh gọn nhưng không kém phần trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Ngọc Minh Hướng về nguồn cội

Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo có nhiều công trình thiết chế tín ngưỡng tâm linh. Đây là nơi được thị xã An Khê chọn tổ chức nhiều lễ hội quan trọng. Tại buổi lễ đặc biệt diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán này đã có đông đảo người dân địa phương và khách du lịch về tham quan, cùng tưởng nhớ anh em nhà Tam kiệt.

Gia đình anh Nguyễn Ngọc Thạch (tổ dân phố Plei Hle Ktu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) du xuân và dự lễ kỷ niệm tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo. Ảnh: Ngọc Minh Chiều mùng 3 Tết, gia đình anh Nguyễn Ngọc Thạch từ tổ dân phố Plei Hle Ktu (thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro) đến nhà người thân tại thị xã An Khê và ở lại để sáng hôm nay kịp dự lễ kỷ niệm. Anh tâm sự: “Khi còn sinh sống tại thị xã, tôi thường được ông, bà đưa đến dự các lễ hội tại Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, nhất là dịp lễ, Tết. Bây giờ có gia đình tôi vẫn giữ thói quen và đưa các con về tham dự lễ”.

Mặc dù ở cách khu di tích Tây Sơn Thượng đạo không xa, nhưng từ sớm ngày mùng 4 Tết, ông Trần Văn Hiệp (tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) đã sửa soạn quần áo cùng các cháu ra đình. Dạo quanh khu di tích, ông Hiệp không ngừng giới thiệu và chụp những bức hình để các cháu lưu giữ làm kỷ niệm. Vừa nhắc nhở các cháu đeo khẩu trang, ông Hiệp vừa vui vẻ nói: “Vợ chồng tôi có 3 người con. Chúng đều đi làm ăn, công tác xa. Do dịch Covid-19 nên dịp Tết này cả nhà mới tập trung đông đủ, đầm ấm bên nhau. Hôm nay, về đình dự lễ, tôi cho các cháu đi theo để biết thêm về lịch sử, qua đó giáo dục truyền thống, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng dân tộc đã có công dựng nước và giữ nước”.

Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo được trang trí cờ hoa rực rỡ thu hút khách du lịch. Ảnh: Ngọc Minh Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: “Hôm nay, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã An Khê cùng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đã thực hiện nghi thức truyền thống dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tây Sơn Tam Kiệt. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác phòng-chống dịch, thị xã không tổ chức lễ kỷ niệm mở rộng như những năm trước. Dù vậy, buổi lễ tưởng nhớ, dâng hoa, dâng hương vẫn thực theo nghi thức truyền thống, gìn giữ sự tôn nghiêm, thành kính”.