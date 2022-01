Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

(GLO)- Ngày 18-1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 93/QĐ-TTg về việc xếp hạng 5 di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo của tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ công nhận Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo là di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: Ngọc Minh

Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo được công nhận là Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia vào năm 1991 với 17 di tích, chia thành 6 cụm, phân bố ở 3 huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và thị xã An Khê. Trong đó, trên địa bàn thị xã An Khê có 3 cụm gồm: cụm di tích Hòn Bình, Hòn Nhạc, Hòn Tào, Gò Kho-Xóm Ké; cụm di tích Miếu Xà, Cây Ké phất cờ-Cây Cầy gióng trống và cụm di tích Gò Chợ, lũy An Khê, An Khê trường, đình An Lũy (An Khê đình).

Tại Quyết định số 93/QĐ-TTg, cùng với Quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo, 4 di tích lịch sử được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt gồm: Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh); Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam-Lào (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La); Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 (huyện Sa Thầy và huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum) bổ sung vào di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh xếp hạng tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Thăng Long tử trấn, gồm: đền Bạch Mã (quận Hoàn Kiếm), đền Voi Phục, đền Quán Thánh (quận Ba Đình), đền Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội).