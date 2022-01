Đặc sản Jrai hút khách dịp Tết

(GLO)- Những sản vật đậm đà hương vị Tây Nguyên như thịt bò một nắng, muối kiến, muối é, rượu ghè… đã dần trở thành thương hiệu đặc trưng của vùng Đông Nam tỉnh Gia Lai. Dịp Tết này, các loại đặc sản này tiêu thụ mạnh giúp người dân thêm niềm vui đủ đầy.

Những ngày này, cơ sở bò một nắng Nhân Giao (thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) đang tất bật gói hàng cho thực khách phương xa. Anh Nguyễn Huy Anh-chủ đại lý phân phối của cơ sở Nhân Giao-cho hay: Sau hơn 10 năm sản xuất đặc sản thịt bò một nắng và muối kiến vàng, cơ sở đã được nhiều người biết đến và đơn hàng từ đó cũng tăng lên. Đặc biệt, dịp Tết Nhâm Dần 2022, lượng hàng hóa bán ra tăng mạnh.

“Cơ sở bò một nắng Nhân Giao của mấy anh em trong gia đình chúng tôi chung nhau sản xuất quanh năm. 1 tháng qua, chúng tôi đã gửi đi gần 4 tấn thịt bò một nắng kèm theo muối kiến vàng, trong đó có khoảng 3 tấn cho khách ở TP. Hồ Chí Minh. Thương hiệu thịt bò một nắng Krông Pa được quảng bá rộng rãi trong thời gian qua nên nhiều người tin tưởng sử dụng”-anh Nguyễn Huy Anh tiết lộ.

Cũng theo anh Nguyễn Huy Anh, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ nhiều tháng trước, cơ sở đã chuẩn bị nguyên liệu thịt bò cũng như kiến vàng. Anh Huy Anh chia sẻ: “Chúng tôi có nguồn nguyên liệu chọn từ đàn bò chăn thả tự nhiên ở địa phương. Kiến vàng cũng có một đội ngũ người Jrai vào rừng lấy về đảm bảo chất lượng và đúng vị. Đầu ra sản phẩm ổn định đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân tộc thiểu số tại địa phương”.

Bò một nắng Krông Pa đã khẳng định được thương hiệu nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng. Ảnh: Lê Gia

Nhờ sự phát triển của công nghệ 4.0, các mặt hàng đặc sản của người Jrai cũng đã dễ dàng đến với khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Anh Rcom Dam Mơ Ai (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa)-quản trị trang “Ceo Reo Food” trên mạng xã hội Facebook với gần 3 ngàn lượt người thích cũng đang hối hả hoàn tất những sản phẩm muối kiến, muối é, muối cỏ thơm, muối tiang liang, rượu ghè, lá mì… để gửi cho khách hàng. Nhờ những hình ảnh bắt mắt của các món đặc sản của người Jrai do anh tự tay làm đăng tải lên mạng xã hội nên ngày càng có nhiều người liên hệ mua hàng online.

Anh Rcom Dam Mơ Ai hồ hởi: “Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng năm nay sức mua tăng khá nên các mặt hàng như muối tiang liang, muối cỏ thơm hay lá mì đều rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Đây là những món lạ nhưng lại được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị đặc trưng mà hiếm vùng miền nào có được. Không chỉ để thêm gia vị cho các món ăn trong mâm cơm ngày Tết, nhiều người còn chọn các loại muối này để làm quà tặng. Gia đình tôi cải tạo mảnh vườn, trồng thêm lá é, lá mì để chế biến mới đủ hàng giao cho khách”.

Theo ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, trên địa bàn hiện có 25 cơ sở sản xuất thịt bò một nắng đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Lượng thịt bò một nắng vào dịp Tết năm nay tăng mạnh do thương hiệu đã được khẳng định, trong đó nhiều sản phẩm đã được “gắn sao” OCOP. Ước tính trong dịp Tết này, các cơ sở sản xuất gần 100 tấn thịt bò một nắng, chủ yếu bán ngoài tỉnh. Phòng Nông nghiệp và PTNT cũng thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở để đảm bảo các sản phẩm đạt chất lượng, vì sức khỏe người tiêu dùng.