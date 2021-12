Vòng xoay an lạc

Đại đức Thích Thường Chiếu: “Giữa lúc Việt Nam và cả thế giới đang oằn mình gánh chịu nỗi đau do đại dịch Covid-19 gây ra, nhà chùa lắp đặt bộ kinh luân này với mong muốn cùng cầu nguyện, góp một phần năng lượng an lành để xoa dịu nỗi đau ấy. Cầu cho thế giới hòa bình, khắp nơi an lạc, cùng nhau sớm vượt qua đại dịch này”.