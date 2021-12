Neo hồn quê trên đất mới

(GLO)- Ngót nghét 40 năm đã qua kể từ khi một nhóm người Mông quê ở Cao Bằng chọn một khoảnh đất ở xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) làm nơi bắt đầu cho cuộc mưu cầu hạnh phúc, ấm no. Dẫu sinh sống trên vùng đất mới trong khoảng thời gian không ngắn nhưng họ vẫn neo giữ hồn quê, bảo lưu được nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Hồn quê còn đọng

Trong tiết trời cuối năm se lạnh, chúng tôi về thăm xã Ya Hội. Ngay phút bước chân đến ngôi làng, chúng tôi cứ ngỡ đang lạc bước đến vùng Tây Bắc xa xôi. Đó là một ngôi làng nhỏ với mấy chục nóc nhà dựng sát nhau bên những triền đồi. Nhà ở đây là kiểu nhà dài, mái thấp, nền đất hoặc láng xi măng chứ không phải nhà sàn. Nói về cách dựng nhà ở, ông Lý Nguyên Hùng vui cười bảo: “Chúng tôi giữ nguyên kiến trúc nhà của người Mông trắng ở quê. Thế nên khi đi quanh làng thấy ấm lòng lắm, nỗi nhớ quê dịu hẳn”.

Điều gợi cho chúng tôi niềm thích thú khi bách bộ trong làng là được nhìn ngắm những bộ trang phục với hoa văn độc đáo của người Mông. Đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ dân tộc Mông dệt nên những bộ trang phục nhiều màu sắc, đính kim sa càng thêm bắt mắt. Trong ngôi nhà của gia đình, chị Linh Thị Pình đang căm cụi khâu những hoa văn trên một mảnh vải để làm bộ quần áo mới. Chị kể: “Con gái dân tộc Mông biết cầm kim học khâu áo quần từ lúc 8-10 tuổi. Đến năm 18 tuổi thì thành thạo từng đường kim mũi chỉ để làm trang phục cho gia đình. Quần áo của phụ nữ khó làm, cầu kỳ hơn quần áo của đàn ông. Đầu tiên là làm tấm xiêm rồi mới làm miếng yếm. Sau khi hoàn chỉnh thì may ghép lại thành áo, làm thắt lưng. Làm một bộ váy áo của phụ nữ Mông mất nhiều thời gian, có khi 1 năm mới xong vì tất cả đều phải khâu bằng tay”.

Chị Linh Thị Pình khâu hoa văn cho một bộ váy áo mới. Ảnh: Thiên Di

Người dẫn đường tên La Văn Ngài thủ thỉ thêm: “Với người Mông, con gái khi lấy chồng phải được mẹ may tặng 1 bộ váy áo. Bộ váy áo đó sẽ đi liền với cuộc đời cô gái ấy từ lúc xuất giá đến khi chết đi. Vì thế nên bộ váy áo của người phụ nữ dân tộc chúng tôi được thêu thùa hoa văn rất đẹp. Trong mỗi dịp hội làng, những bộ trang phục màu xanh viền trắng của phụ nữ nổi bật giữa đám đông và hút ánh nhìn. Người phụ nữ cũng tự hào hơn về bản thân”.

Dẫu rời quê gần 40 năm nhưng những phong tục truyền thống vẫn được người Mông trắng ở Ya Hội lưu giữ. Đặc biệt là nghi lễ cúng Thổ địa. Ông Đào Đức Dáy bảo: “Người Mông quan niệm mỗi vùng đất đều có Thổ địa cai quản. Vì vậy, phải thường xuyên cúng bái để ngài ấy phù hộ cho sức khỏe mà làm ăn nuôi gia đình, bảo vệ cây cối tốt tươi. Do đó, lễ cúng Thổ địa thường được coi trọng nhất. Chúng tôi cúng ở rẫy, làng và gia đình nhiều lần trong năm. Lễ vật gồm có gà, rượu và giấy bản. Ngày trước, cúng lễ này chủ yếu là thầy mo, còn nay thì do người lớn tuổi trong làng, gia đình thực hiện. Ngoài ra, thờ cúng gia tiên ngày giỗ hay dịp lễ, Tết cũng được coi trọng, thể hiện tinh thần nhớ về cội nguồn”.

Lưu giữ nét quê

Trong hành trình khai phá đất mới để mưu sinh, làng Mông gắng lưu giữ những nét đặc sắc của dân tộc mình. Thổi khèn là một ví dụ. Ông Vi Văn Tính nhớ lại: “Đàn ông dân tộc Mông phải biết thổi khèn nhưng ngày càng ít người chơi loại nhạc cụ ấy. Do lớp trẻ bận tập trung vào phát triển kinh tế gia đình. Biết là vậy, nhưng tôi cũng buồn khi thấy nét văn hóa của dân tộc mình phai nhạt dần. Năm 2019, tôi bắt đầu dạy thổi khèn và vận động thanh niên trong làng theo học. Ban đầu, ít cháu học nhưng sau đông dần, giờ thì hầu hết thanh niên biết thổi. Mỗi dịp lễ, Tết, thấy các cháu thổi khèn, mình vui lắm”.

Anh Lý Văn Pá hào hứng chia sẻ: “Lúc đầu mới vào học thổi khèn, do không biết lấy hơi, thả ngón, mình chán định bỏ. Sau thấy mọi người học đông, mình cố gắng theo để giữ gìn truyền thống. Bây giờ, mình thổi khá ổn rồi. Bố mẹ thấy mình thổi khèn thì vui lắm vì như vơi đi nỗi nhớ quê vừa thấy tự hào có lớp kế cận lưu giữ những giá trị truyền thống của dân tộc mình”.

Ông Vi Văn Tính dạy thổi khèn cho thanh niên trong làng. Ảnh: Thiên Di

Ở làng Mông, nghề nấu rượu ngô (bắp) đang được bảo tồn. Không ít gia đình có thêm thu nhập từ nghề truyền thống này. Rượu ngô làng Mông Ya Hội đã theo những chuyến xe đi khắp nơi, đáp ứng nhu cầu của thực khách. Anh Lý Văn Thắng-công chức Văn hóa-Xã hội Ya Hội-chia sẻ: Muốn làm được thứ rượu này, trước tiên phải chọn ngô bản địa, lựa những trái đều hạt, không quá già hoặc quá non thì mới có nhiều tinh bột. Sau nhiều công đoạn nấu thì sẽ cho rượu vào chum và đem chôn dưới đất. Rượu được chôn càng lâu thì càng ngon. Ngoài ra, men của rượu ngô phải là thứ men được làm tổng hợp từ lá cây rừng do chính bàn tay người Mông nơi đây tự làm. “Hàng ngày, đồng bào Mông vẫn còn duy trì nấu các món ăn của dân tộc như mèn mén, thịt treo gác bếp xào rau cải, thắng cố, măng rừng… Riêng dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi nấu rượu ngô, rượu hoắng để uống và mời khách. Thay vì làm bánh chưng, bà con trong làng làm bánh giầy dâng cúng tổ tiên. Từ năm 2018 đến nay, các món ăn, thức uống của người Mông cũng đã được chúng tôi đem đi giới thiệu, bày bán tại các hội chợ nông sản do huyện, tỉnh tổ chức và thấy nhiều thực khách yêu thích”-anh Thắng nói.

Chủ tịch UBND xã Ya Hội Dương Thái Thạch cho hay: Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, bà con người Mông tại xã có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế cũng như giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Mông vẫn được xã tổ chức. Tại những dịp lễ này, chúng tôi cũng tổ chức những trò chơi dân gian như: ném páo, đánh quay, leo cột mỡ… và tổ chức hát múa, thi trình diễn trang phục dân tộc. Đây là dịp để tạo không khí vui tươi, đoàn kết giữa cộng đồng các làng và bảo tồn những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc Mông tại địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Pơ-cho hay: “Với mục đích bảo tồn, khôi phục, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống trên địa bàn, huyện tuyên truyền các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; phát huy người có uy tín trong cộng đồng; tổ chức chương trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong huyện, cũng như cử đoàn nghệ nhân tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa do tỉnh tổ chức… Do đó, những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Mông được duy trì, phát huy, góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa của các tộc người ở Đak Pơ, tạo đà cho ngành du lịch địa phương phát triển”.