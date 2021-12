Gia Lai: Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy được xếp hạng di tích cấp tỉnh

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký Quyết định số 1121/QĐ-UBND xếp hạng Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy (thị xã An Khê) là di tích lịch sử cấp tỉnh.





Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy (thị xã An Khê) được xếp hạng là di tích lịch sử cấp tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, Khu tưởng niệm liệt sĩ Tú Thủy (thôn Tú Thủy 1 và Tú Thủy 2, xã Tú An) có tổng diện tích gần 20.000 m2.



Khu di tích là nơi tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong 3 trận đánh: Trận Tú Thủy thứ nhất do Trung đoàn 95 (Trung đoàn Vi Dân) chủ công (ngày 14-3-1947); trận Tú Thủy thứ hai do Trung đoàn 803 tổ chức với sự chủ công của Tiểu đoàn 365 (ngày 13-1-1953) và trận đánh tại đồn An Thạch (hiện thuộc xã Xuân An, ngày 10-2-1948). Điểm chung của 3 trận đánh là dù có chiếm được đồn hay không thì lực lượng của ta đều bị tổn thất nặng nề.



NGỌC MINH