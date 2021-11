Trăm năm đình cổ

(GLO)- Nhiều ngôi đình làng ở xã Tân An (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) vẫn còn lưu giữ sắc phong của các triều đại phong kiến, là minh chứng xác đáng cho bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương.

Lưu dấu thời gian

Đình An Thuận (thôn Tân Hiệp) nằm lặng lẽ dưới tàng cổ thụ. Dấu vết của thời gian hiện hữu qua từng lớp rêu phong trên tường bao quanh ngôi đình cổ. Đình có 3 gian, mái xòe ra ôm lấy 4 bức tường cũ kỹ với nhiều mảng màu khác nhau.

Vợ chồng bà Nguyễn Thị Thót đảm nhận việc trông coi, nhang đèn ở đình An Thuận đã hơn 2 năm. Dẫn chúng tôi men theo con đường nhỏ vào đình thắp hương cho các bậc tiền nhân có công với mảnh đất này, bà Thót rủ rỉ chuyện trò: “Theo các cụ cao niên trong làng kể lại, đình An Thuận được xây dựng vào đời Vua Duy Tân (năm 1911). Đình thờ Thành hoàng làng và các thần là Cao Các, Bạch Mã Thái giám, Thổ Địa, Cửu Thiên Huyền Nữ, Quan Thánh Đế Quân, Ngũ Hành Tiên Nương, Thiên Y A Na. Hiện còn 4 đạo sắc phong do các vị vua triều Nguyễn ban cho dân làng An Thuận được chúng tôi bảo quản cẩn thận trong đình”. Bà Thót cho biết thêm, hàng năm, dân làng quyên góp để cúng đình từ chiều tối ngày 16 đến rạng sáng 17-2 (Âm lịch) để tạ ơn bậc tiền nhân có công khai khẩn đất đai. Ngoài ra, vào ngày rằm, mùng 1, bà con còn thay phiên nhau đến thắp hương cho các vị thần được thờ phụng trong đình. Với dân làng, đình An Thuận rất linh thiêng và lưu giữ giá trị lịch sử.

Đình An Thuận (thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Nguyễn Hiền

Theo Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng tỉnh), đình An Thuận hiện dẫn đầu tỉnh về số đạo sắc phong và là nơi duy nhất ở Gia Lai có sắc hợp phong 4 vị thần vào 1 sắc. Mặt khác, đình An Thuận cũng là nơi duy nhất ở Gia Lai còn sắc Quan Thánh Đế Quân.

Từ quốc lộ 19 đi vào thôn Tân Tụ khoảng 200 m thì đến đình Chí Thành. So với đình An Thuận, đình Chí Thành uy nghi, bề thế hơn. Đình được xây dựng năm 1940. Trong đình hiện lưu giữ 2 đạo sắc phong của vua nhà Nguyễn cho dân làng Chí Thành thờ Thành hoàng và Thiên Y A Na Diễn Ngọc Phi Thánh mẫu. Cũng theo Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn thì Thành hoàng thờ ở đình Chí Thành được xếp bậc 1, khác với nơi khác chỉ xếp bậc 3; hoa văn trên sắc thần Thiên Y cũng khác biệt với các nơi và có thêm danh hiệu Thánh mẫu, trong khi nơi khác không có.

Ở Tân An còn một ngôi đình mang tên Tân Phong được xây dựng cùng thời với đình An Thuận. Trong đình còn lưu giữ 2 đạo sắc phong do Vua Duy Tân ban năm trị vì thứ 5. Đình Tân Phong thờ Thành hoàng và thần Bạch Mã Thái giám và Thiên Y A Na.

Phát huy giá trị di tích

Theo thống kê của Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Đak Pơ, xã Tân An có 6 ngôi đình. Trong đó, đình An Thuận, Tân Phong và Chí Thành còn giữ được các đạo sắc phong do vua ban. Đây là nguồn tư liệu quý góp phần làm rõ giá trị của các di tích. Điểm giống nhau của các ngôi đình là đều được thiết kế theo kiến trúc nhà tứ trụ, tức là gian nhà vuông có 4 cột cái, 1 gian, 2 chái. Giữa khoảnh sân trước đình đều có một bức bình phong. Ngoại trừ đình An Thuận thì trên nóc chính điện các ngôi đình còn lại đều gắn hình sành tráng men màu như: lưỡng long tranh châu, chim phượng ngậm cuốn thư, lân mẹ dạy lân con, cá hóa long, bát tiên…

Đình Tân Phong (xã Tân An, huyện Đak Pơ) hiện còn lưu giữ 2 đạo sắc phong do Vua Duy Tân ban năm trị vì thứ 5. Ảnh: Nguyễn Hiền

Ông Nguyễn Hoàng Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã Tân An-cho biết: “Xã đã tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng các ngôi đình và miếu hiện có. Đồng thời, xã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện để tiến hành phiên âm, dịch nghĩa các bản sắc phong. Từ đó, tiến hành sao chụp lại để trưng bày và làm căn cứ để có kế hoạch tôn tạo, tu bổ, xin công nhận di tích theo hướng đưa các đình vào chuỗi liên kết di tích phục vụ du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử truyền thống, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hiền-Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đak Pơ-cho hay: Sắc phong là tư liệu văn tự giúp xác định giá trị của một di tích để lập hồ sơ xếp hạng. Qua khảo sát, toàn huyện có 8 đình làng được các vị vua nhà Nguyễn sắc phong. Các đình này tập trung ở 3 xã Tân An, Cư An, Phú An. Dựa trên kết quả khảo sát, phiên âm, dịch nghĩa các sắc phong còn được lưu giữ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã lập hồ sơ gửi Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch xếp hạng di tích trong thời gian tới.