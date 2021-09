An Khê: Tưởng niệm 229 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung

(GLO)- Sáng 4-9 (nhằm ngày 28-7 âm lịch), tại Điện thờ Tây Sơn Tam Kiệt (Khu di tích lịch sử Tây Sơn Thượng đạo), Thường trực Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 229 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung-Nguyễn Huệ (1792-2021).

Thị xã An Khê tổ chức lễ tưởng niệm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ. Ảnh: Ngọc Minh

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phần lễ thực hiện nhanh gọn, trang trọng. Tham dự có các đồng chí Thường trực Thị ủy An Khê, đại diện Phòng Văn hóa-Thông tin thị xã và thành viên trong Ban nghi lễ An Khê đình.

Lễ tưởng niệm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước. Đồng thời, giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống của thế hệ cha ông.