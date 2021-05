Mạch nguồn văn hóa làng Bông

(GLO)- Người Jrai ở làng Bông (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) tin rằng, truyền thống văn hóa đã giúp họ có thêm sức mạnh tinh thần, đoàn kết cộng đồng trước nhiều sự tác động. Với niềm tin đó, họ luôn nỗ lực cùng nhau gìn giữ bản sắc, trao truyền các giá trị nhân văn qua các thế hệ.

1. Vừa thấy chị Wưm dựng chân chống xe máy, nhiều người ở làng Bông đã xúm xít vây quanh với vẻ háo hức. Mở chiếc túi đã cũ, chị lần lượt lấy ra từng bộ váy áo truyền thống đưa cho bà con rồi mọi người vui vẻ chuyền tay nhau ngắm nghía, lựa chọn. Hôm nay, làng có hội nên chuẩn bị trang phục là một trong những phần việc quan trọng.

Chị Wưm cho hay, bất cứ lễ lớn lễ nhỏ gì người làng đều mặc trang phục truyền thống. Bởi vậy, nghề dệt ở ngôi làng này chưa bao giờ bị xao lãng, bỏ quên. Chị tự hào khoe: “Trang phục trong lễ hội đều do chúng tôi tự dệt và may thành các kiểu váy áo có tay hoặc không tay tùy sở thích. Người lớn tuổi trong làng vẫn duy trì nghề truyền thống. Vì vậy, gia đình chỉ cần một người biết dệt thì sẽ may trang phục cho cả nhà. Trang phục cho lễ hội có chút khác biệt, được may cầu kỳ, kỹ lưỡng hơn”.

Trang phục truyền thống trong lễ hội của người Jrai. Ảnh: Minh Châu

Cô gái trẻ người Jrai cho biết thêm, phụ nữ trẻ trong làng có người biết, người không biết nghề dệt truyền thống vì công việc làm ăn khá bận rộn. Tuy nhiên, khi huyện Đak Đoa mở lớp dạy nghề dệt tại làng thì ai cũng háo hức tham gia. Lớp do một nữ nghệ nhân ở xã Glar truyền dạy. Sự tài hoa và nhiệt tình của nghệ nhân đã góp phần truyền lửa, kích thích tình yêu nghề dệt với phụ nữ trẻ làng Bông.

“Tự tay dệt 1 tấm thổ cẩm để may váy áo, mình vui và tự hào lắm. Hiện nay, nhiều phụ nữ ngoài việc nương rẫy còn tham gia công tác xã hội. Mặc dù không có nhiều thời gian nhưng chị em đều có ý thức học nghề truyền thống, qua đó góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc”-chị Wưm chia sẻ.

2. Bức tranh ẩm thực trong lễ hội ở làng Bông là phần hấp dẫn để làm nên không gian văn hóa đặc sắc. Để chuẩn bị thức ăn, công việc của từng người được phân chia rõ ràng. Người nướng thịt heo tươm mỡ thơm lừng trên than hồng, người nướng gà, người nhổ sả, hái lá é trồng bên bờ rào giã muối, người bỏ gạo vào ống nứa nướng cơm lam, người xắt mít non, người giã bột gạo nấu món cháo rau… Ai làm việc nấy, nhịp nhàng, thứ tự.

Trong khi mọi người bận rộn chế biến món ăn lễ cúng giọt nước thì già Nhưng lặng lẽ đi tìm hái những chùm quả cà (người Jrai gọi là krông pep) chuẩn bị cho món ăn đã làm nên dấu ấn bản sắc trong kho tàng ẩm thực của người bản địa: lá mì cà đắng. Theo ông, dù là món dân dã nhưng không thể thiếu. Và khi nhớ về ẩm thực lễ hội, bao lớp người lại nhớ đến hương vị này đầu tiên.

Người Jrai ở làng Bông (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) vẫn giữ được những lễ hội truyền thống như một sợi dây để gắn kết cộng đồng. Ảnh: Minh Châu

Tham gia một lễ hội ở làng mà cảm nhận đầy đủ giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ lâu đời. Ở đó như một bảo tàng sống về các giá trị đặc sắc không chỉ của không gian văn hóa cồng chiêng. Từ những vật dụng đựng đồ ăn đan bằng mây tre nứa đến cách chế biến những món ăn truyền thống, từ làm cây nêu và trang trí hoa văn đến những nghi lễ hội đồng già làng thực hành; âm thanh cồng chiêng không dứt từ làng ra đồng, rồi từ cánh đồng trở về làng… Tất cả kết nối tạo nên nguồn mạch văn hóa đặc sắc, bền chặt.

Ông Pơt-Trưởng thôn Bông-cho biết: “Làng vẫn giữ được nhiều lễ hội truyền thống và duy trì tổ chức hàng năm. Trong đó, lễ cúng giọt nước là quan trọng nhất vì người Jrai rất coi trọng nguồn nước. Chúng tôi coi lễ hội là cơ hội gắn kết tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Chúng tôi cố gắng gìn giữ và giáo dục để thế hệ trẻ thấy được vẻ đẹp và giá trị của văn hóa truyền thống để nâng cao ý thức lan tỏa, phát huy”.

MINH CHÂU