Krông Pa: Hơn 700 độc giả tham gia Ngày hội đọc sách

(GLO)- Tối 22-4, tại Trường THPT Chu Văn An (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Ngày hội đọc sách năm 2021 với sự tham gia của hơn 700 độc giả là cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia. Ngày hội do Huyện Đoàn Krông Pa phối hợp với Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện, Trường THPT Chu Văn An, Thư viện tỉnh tổ chức.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia Ngày hội đọc sách. Ảnh: Hà Phương

Tại Ngày hội đọc sách, Thư viện tỉnh đã trưng bày hơn 5.000 bản sách các loại trên xe thư viện lưu động và các gian hàng ngoài trời để phục vụ bạn đọc. Các gian hàng sách được trưng bày, sắp xếp theo mô hình: Lăng Bác, con thuyền tri thức, nhà rông truyền thống...

Hoạt động này nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới một xã hội học tập; tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Đồng thời, tạo cơ hội cho học sinh, đoàn viên, thanh niên tiếp cận với nhiều loại sách, từ đó mở rộng, nâng cao kiến thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành kỹ năng sống.

HÀ PHƯƠNG