Đôi điều về văn hóa ẩm thực Tây Nguyên

Từ những loại lương thực, thực phẩm sẵn có, đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên chế biến thành nhiều món ăn truyền thống như: món nướng, món lam, bánh và các loại thức uống.



Ẩm thực chẳng những phục vụ nhu cầu của cá nhân, cộng đồng trong cuộc sống hàng ngày, mà còn là lễ vật không thể thiếu trong các nghi lễ, lễ hội truyền thống. Món ăn phổ biến nhất của các tộc người là cơm lam, được nấu trong ống tre. Xưa kia, người dân đi rừng không cần mang nồi, chỉ cần mang theo túi gạo và ít muối, kể cả quẹt lửa cũng không cần thiết phải đem theo. Khi đi rừng, người ta dùng máng tre khô cò ra lửa để nhóm bếp, chặt ống tre tươi làm nồi nấu cơm. Người nấu cơm ngồi bên bếp lửa cầm ống nứa trở qua trở lại thì ống nứa bắt đầu sôi lên và chín tới. Cơm gạo mới được quyện thấm cùng với mùi thơm cây tre non nên ăn cảm thấy hấp dẫn vô cùng. Vào dịp lễ hội, bà con nấu cơm lam và chuẩn bị các món đặc sản như: thịt rừng, cá suối, gà nướng để đãi khách.

Mâm cỗ trong lễ hội của đồng bào Tây Nguyên. Ảnh: Tấn Khải

Món ăn ưa thích của đồng bào Tây Nguyên là canh thụt hay “canh đại ngàn”. Đây là món hỗn hợp cũng được nấu trong ống nứa. Nguyên liệu gồm rau, măng, dọc mùng, thịt rừng hoặc cá suối, ít con mối và chú dế bầu... tất cả cho vào ống nứa tươi và cho lên bếp đun chín. Khi nấu vừa chín tới, người ta lấy cây mây hoặc tre cho vào ống thụt nhẹ nhàng cho đến khi các món trong ống nhừ ra, quyện vào nhau. Bữa ăn đãi khách quý đến thăm nhà không thể thiếu món canh thụt.



Nhiều tộc người còn làm bánh nếp trong các dịp lễ hội như lễ ăn cơm mới, lễ cưới, khánh thành nhà rông hoặc làm bánh để ăn, đãi khách, tặng bà con... Theo hình dáng, bánh giống như chiếc sừng trâu nên gọi là bánh sừng trâu hoặc giống hình con ốc suối. Lá gói bánh phổ biến là lá đót mọc rất nhiều trong rừng nên cũng có tên là bánh đót. Bánh này làm rất dễ, nguyên liệu là lá đót, dây lạt và nếp ngon. Bánh được dùng trong thời gian 2-3 ngày, khi để lâu bánh cứng, có thể nướng trên than hồng ăn giòn và dẻo ngon hơn.



Về thức uống, phổ biến là rượu cần. Từ ngày thường đến các lễ hội lớn của cộng đồng đều có nhu cầu thưởng thức rượu cần. Ngoài ra, đồng bào còn khai thác cây đoác, cây tà đing (đùng đình), tà vạt, thuộc họ dừa để lấy nước làm rượu. Nước từ các loại cây này lúc mới lấy chỉ có vị ngòn ngọt gần như nước mía pha vị nước dừa và nước thốt nốt. Muốn chế biến thành rượu, công đoạn tiếp theo là cho vào trong nước vỏ khô của cây chuồn mọc trong rừng. Rượu có màu trắng đục, hương thơm, vị the như nước có ga, uống lâu say.



Các loại rau quả là nguyên liệu để chế biến món ăn của đồng bào Tây Nguyên. Canh cà đắng là đặc sản của đồng bào Ê Đê, Bahnar, Jrai. Rau ranh nấu canh với ốc suối là món ăn hấp dẫn của người Cor, Ca Dong ở Trường Sơn. Rau nhíp là món ăn không thể thiếu của người M’Nông, Mạ vùng Nam Tây Nguyên. Rau dớn là món ăn quý, hình tượng của nó được thể hiện trong các tác phẩm điêu khắc, trang trí ở các công trình kiến trúc của nhiều tộc người.



Ẩm thực dân tộc không chỉ mang giá trị dinh dưỡng thuần túy mà còn có ý nghĩa về mặt thẩm mỹ. Từ nguyên liệu thiên nhiên, đồng bào chế biến màu để cho vào thức ăn giúp mỗi món ăn có màu sắc bắt mắt như: xôi màu, món trộn, các loại gia vị. Trong các cuộc thi ẩm thực dân tộc, ta thấy các “đầu bếp” ở buôn làng không chỉ biết nấu nướng, chế biến các món ăn ngon mà còn trang trí để thỏa mãn nhu cầu về thị giác. Như các ống tre xếp theo hình cây đàn t’rưng đựng món ăn khiến ta liên tưởng đến điệu nhạc núi rừng. Các loại thức ăn khác nhau phải có sự sắp xếp hợp lý, tạo sự hài hòa về đường nét, sắc màu tươi tắn như đóa hoa rừng, như hoa văn rực rỡ trên vải thổ cẩm... Chén đũa cũng phải bố trí ngay ngắn theo từng thực khách để tỏ lòng quý trọng. Trong dịp lễ hội, bà con tập trung không chỉ để ăn uống mà còn chung vui. Người góp ché rượu ngon, nhà chung gùi nếp mới để cùng làm nên bữa đại tiệc của buôn làng. Bữa ăn “cộng cảm” của tất cả các thành viên trong cộng đồng vào dịp lễ hội là bữa ăn vui nhộn và ngon lành nhất.



Với giá trị nhiều mặt, một số món ăn, thức uống của đồng bào Tây Nguyên trở thành đặc sản của địa phương, là sản phẩm du lịch mang đậm phong vị, bản sắc tộc người.

TẤN KHẢI