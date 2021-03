An Khê tổ chức lễ cúng Quý Xuân

(GLO)- Ngày 21 và 22-3 (nhằm ngày mùng 9 và 10-2 Âm lịch), tại An Khê đình và An Khê trường thuộc Khu Di tích Tây Sơn Thượng đạo, thị xã An Khê đã tổ chức lễ cúng Quý Xuân. Dự lễ có đại diện chính quyền địa phương, các bậc cao niên, nhân dân trong vùng cùng Ban nghi lễ An Khê đình.

Lễ cúng Quý Xuân tại thị xã An Khê được thực hiện theo nghi thức truyền thống. Ảnh: An Phát

Đêm mùng 9-2 Âm lịch, Ban nghi lễ tiến hành rước sắc thần từ An Khê trường vào An Khê đình để cúng bái. Đến sáng hôm sau, sắc thần được rước về An Khê trường. Tại đây, các vị bô lão trong Ban nghi lễ thực hiện cúng lễ thần; dâng hương tại nhà tiền nhơn và cúng Quý Xuân.

Lễ cúng Quý Xuân là dịp để cán bộ, nhân dân bày tỏ lòng tôn kính, biết ơn các bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng, lập xã; đồng thời ước mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quốc thái dân an.

