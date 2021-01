Kỷ niệm với tác giả Từ điển Việt-Jrai

(GLO)- Năm 1995, khi tôi là chuyên viên, ông Rơmah Del (SN 1943 tại Đức Cơ, tên khai sinh: Rơmah Dêl, bút danh: Y Điền) đã là Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ (Sở Văn hóa-Thông tin). Cùng năm đó, cuốn Từ điển Việt-Jrai của ông cũng được in lần thứ 2 tại Pleiku. Sách dày dặn, bìa cứng nổi bật với 2 màu đen-đỏ, kinh phí in ấn do Quỹ Toyota (Nhật Bản) tài trợ, qua sự kết nối của nhà nghiên cứu Mai Khắc Ứng.

Những năm đó, sách phục vụ cho mục đích tra cứu khá hiếm. Ngay cả từ điển tiếng Anh cũng còn khó mua, nói gì đến tài liệu tiếng dân tộc thiểu số. Thành ra, đối với một người tập tành học ngôn ngữ bản địa như tôi mà có được cuốn sách này của ông Rơmah Del thì vô cùng quý. Đây là cuốn từ điển đầu tiên về ngôn ngữ Jrai được in sau năm 1975 tại Gia Lai.

Gia đình ông Rơmah Del là cơ sở cách mạng. Từ khoảng năm 1946, cha mẹ ông là Rơchâm Suing-Rơmah H’Biếp đã làm liên lạc và nuôi giấu nhiều cán bộ. Tháng 4-1954, khi mới hơn 10 tuổi, ông đã có mặt tại Phú Phong (Bình Định) để 1 năm sau đó, lên đường tập kết.

Ở miền Bắc, ông học tại Trường Sư phạm miền núi Trung ương, đến năm 1961 thì kết thúc và chuyển luôn sang Đại học Tổng hợp. Ra trường năm 1966, ông về làm việc tại Viện Ngôn ngữ học. Đây chính là khoảng thời gian ông có những đóng góp tích cực cho tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình.

Năm 1974, ông Rơmah Del trở về miền Nam. Ông công tác một thời gian ngắn ở Vụ Huấn học khu 5 rồi Ban Tuyên huấn Gia Lai trước khi chuyển hẳn sang Ty Văn hóa Gia Lai-Kon Tum.

Như đã nhắc ở trên, khi tôi về cơ quan văn hóa tỉnh, ông Rơmah Del đã có hơn 20 năm làm việc tại đây. Ông là lão làng, còn những kẻ như tôi lúc đó mới bắt đầu học việc. Vừa học vừa làm, tôi bàn với ông dịch một số dân ca Jrai. Ông bảo: “Cậu dịch đi rồi đưa tôi xem lại cho”. Tôi thì làm sao mà dịch được, thế là “dự án” đầu tiên đành khép lại.

Tôi cũng bàn với ông cùng nhau tranh thủ làm một ít truyện cổ, ông vỗ vào cái cặp da căng phồng vẫn thường xách bên mình: “Trong này cả rồi, không cần làm thêm gì nữa”. Vậy là, tôi hiểu mình đang ở đâu và phải làm gì. Tôi bắt đầu về làng thường xuyên hơn. Vẫn mang theo quyển từ điển của ông nhưng vốn từ vựng sống động ở làng đã mở ra cho tôi nhiều điều mới lạ và cũng phải nói thật là hấp dẫn, thực tế hơn.

Hai người quá cố: Rơmah Del (bìa phải) và ông Siu Luynh-người kế vị Vua Lửa (ảnh tư liệu do tác giả sưu tầm).

Bẵng đi một thời gian, tôi và ông được phân công lo việc bếp núc cho cuốn Luật tục Jrai ra đời. Xem tôi như một người giúp việc nhỏ, ông bảo: “Sửa bản in thì trang gốc thế nào, bản in thử phải giữ nguyên như vậy”. Tôi dạ, nhưng khi phát hiện ra lỗi đánh máy ở bản gốc, tôi báo lên thì ông vui hẳn: “Cũng biết đúng sai kia à?”. Tôi cười, coi như vừa được nhận một lời khen.

Sau lần ấy, tình cảm của tôi và ông thêm gắn bó. Ông chia sẻ thêm nhiều chuyện riêng tư và công việc. Ông tặng tôi cuốn Văn học dân gian Gia Lai mà ông là đồng tác giả, với những đóng góp đáng kể về truyện cổ, dân ca, câu đố Jrai. Ông cũng không ngại ngần kể tôi nghe việc thiếu chút nữa thì ông đã sang Liên Xô làm luận án phó tiến sĩ. Tiếc thay, khi đã gần hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh tại Hà Nội thì ông bị “tụt xích” vì một lý do rất khó nói ra.

Có lần, ông bảo: “Bạn bè tôi giờ toàn giáo sư, tiến sĩ cả. Còn mình thì vẫn cán bộ xoàng thôi”. Tôi đáp lời: “Anh là tác giả cuốn sách mà không phải ai muốn cũng có được đâu”. Ông thành thật: “Cuốn Từ điển Việt-Gia Rai in ở Hà Nội à? Sách ấy ghi tên mình là tác giả nhưng có công lớn của Viện Ngôn ngữ và nhiều người Jrai khác nữa”.

Ông Rơmah Del về hưu năm 2003 và mất năm 2004. Những năm gần đây, cuốn sách được làm từ những năm 70 của thế kỷ XX mà ông Rơmah Del là tác giả không còn là độc nhất nữa. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều hơn một từ điển cho ngôn ngữ Jrai. Hơn thế, nhiều vấn đề liên quan đến tiếng nói, chữ viết của cộng đồng này cũng đã được quan tâm. Nhưng dù có muốn nói ra hay không, những người đi sau vẫn không thể quên ông, người đã đặt viên gạch đầu tiên cho việc làm sách công cụ về ngôn ngữ Jrai.

Có lần nói chuyện với một nhà nghiên cứu nước ngoài, tôi đã thoáng ngạc nhiên khi người đối diện hỏi tôi về Rơmah Del với tư cách là một nhà ngôn ngữ. Thoáng chút bối rối, rồi tôi cũng chợt hiểu: Trong mắt giới nghiên cứu, chỉ với Từ điển Việt-Gia Rai gồm khoảng 11 ngàn mục từ, in trên 725 trang sách khổ lớn (Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1977) thôi, ông Rơmah Del đã xứng đáng được gọi là nhà ngôn ngữ học rồi.

Gia Lai là vùng đất chịu nhiều mất mát trong chiến tranh, cũng là nơi đã sản sinh ra những nhân vật mà cuộc đời và sự nghiệp gắn liền với sự phát triển của lịch sử, văn hóa địa phương. Tôi đã nhận ảnh hưởng từ ông Rơmah Del để rồi thêm yêu quý văn học dân gian của tộc người này. Từ trường hợp của bản thân, tôi nghĩ, hẳn là nhiều người cũng như mình đã biết ơn ông, không chỉ khi bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ Jrai, mà còn là mãi sau này. Vì lý do ấy, tôi gọi ông Rơmah Del là một người mở đường.

NGUYỄN QUANG TUỆ